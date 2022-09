Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das Eishockey-Spiele in einem Fußballstadion ausgetragen werden, ist inzwischen immer noch etwas Besonderes, aber nichts Außergewöhnliches mehr. Das wird sich allerdings am 17. Dezember ändern. Denn dann stehen sich nicht nur zwei Oberligisten gegenüber – sondern zwei Teams aus einer Region.

In der Heinz-von-Heiden-Arena, in der üblicherweise die Fußballer von Hannover 96 kicken, werden sich die Hannover Indians und die Hannover Scorpions gegenüberstehen.



Beim „Eishockey Open Air“ wird es im Rahmen des Hannover-Derbys auch einige Musik-Acts geben. So werden Alle Farben, Culcha Candela und Fury in the Slaughterhouse unter freiem Himmel auftreten. Außerdem werden prominente Persönlichkeiten und Eishockeyspieler-Legenden sich zusammen auf das Eis wagen. Die Per Mertesacker Stiftung und Kinderherz Hannover werden dabei Teams bilden. Ab 18 Uhr soll es losgehen – in einer Arena, die 50.000 Zuschauern Platz bietet.