Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die beiden aus dem italienischen Bozen stammenden Spieler David Trivellato und Fabian Calovi werden in der kommenden Saison 2022/2023 nicht das Trikot der Hammer Eisbären tragen. Außerdem wird Jesse Roach in der kommenden Saison für den Oberligisten nicht mehr aufs Eis gehen.

Jesse Roach hat eine Chance von einem DEL2-Club erhalten. „Ich habe mich in Hamm sehr wohl gefühlt. Wir haben uns nicht nur auf dem Eis gut verstanden, auch die Zeiten neben dem Eis waren immer von einem großen Teamgefühl geprägt“, so Roach über seine Zeit in Hamm. „Wir haben alles gegeben, ihn zu halten. Roach werden die Türen in Hamm immer aufstehen. Er ist ein guter und wichtiger Spieler“, erklärt der Sportliche Leiter Ibrahim Weissleder.