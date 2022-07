Lesedauer: ca. 1 Minute

​Den Hammer Eisbären haben den erfahrenen Stürmer Kevin Lavallée verpflichtet.

Der Deutsch-Kanadier wurde am 14. Mai 1985 in Moose Jaw/Kanada geboren, ist 1,80 Meter groß und 85 Kilogramm schwer. Bis 2007 spielte Lavallée in Kanada für verschiedene Teams. Seine erste Station in Deutschland waren die Roten Teufel Bad Nauheim. Lavallée entwickelte sich dort sehr schnell zu einem Topscorer. Nach einer überragenden Saison in 2008/09, in der er 74 Punkte in 51 Spielen in der Hauptrunde erzielte, entschloss er sich, zum EV Füssen zu wechseln. Auch dort überzeugte er mit seiner Leistung und erzielte 60 Punkte in 37 Spielen.

Somit war ein Wechsel in die 2. Bundesliga zu den Freiburger Wölfen gesichert. Nach kurzen Auftritten beim EHC Dortmund und erneut bei den Roten Teufeln Bad Nauheim gelang Lavallée erneut der Sprung in die 2. Bundesliga zu den Lausitzer Füchsen. 2019 beendete Kevin Lavallée vorerst seine Profikarriere, um eine Ausbildung zu absolvieren. Da er sich aber fit halten wollte und nicht so ganz ohne Eishockey leben konnte, unterschrieb er einen Zweijahresvertrag bei der EG Diez-Limburg. Im Januar 2022 wechselte er dann erneut in die DEL2 zu den Eispiraten Crimmitschau. In 351 DEL2-Spielen konnte Lavallée 277 Scorerpunkte verbuchen und in 188 Oberligaspielen 334 Scorerpunkte.

„Ich denke, wir setzen ein Zeichen. Wir konnten so einen Spieler wie Kevin von uns überzeugen. Er wechselt aus der DEL2 zu uns und wird unser Spiel deutlich nach vorne pushen. Ein Spieler mit dieser Erfahrung wird unsere Begegnungen auf dem Eis prägen. Er bringt sehr viel Routine mit, hat einen super Charakter und den gewissen Scoring-Touch“, sagt der Sportlicher Leiter Ibrahim Weissleder.