Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im einzigen Sonntagspiel der Oberliga Nord gewannen die Hammer Eisbären das Nachholspiel gegen die Black Dragons Erfurt und überholten damit die Moskitos Essen, stehen jetzt auf Platz zehn, haben das schlechtere Torverhältnis gegenüber Herford, aber auch noch ein weiteres Nachholspiel.

Die Erfurter dagegen stehen auf Rang 13 fest, haben nur noch drei Nachholspiele und sechs Punkte Rückstand auf Duisburg. Da es am Dienstag in Tilburg vermutlich nicht viel zu holen gibt, muss am Freitag gegen Halle unbedingt gepunktet werden, was nicht leicht werden wird.



Hammer Eisbären – Black Dragons Erfurt 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Vor 643 zahlenden Zuschauern setzten sich die Hammer Eisbären im einzigen Sonntagspiel der Oberliga Nord gegen den Black Dragons aus Erfurt durch. Entscheidend in dieser harten Partie mit insgesamt 74 Strafminuten, darunter gleich 58 für Hamm (fünf plus Spieldauer für Tim Marek und Tom Geischeimer), dass die Scorerfabrik Schutz/Brothers wieder funktionierte. Kyle Brothers war an allen vier Toren beteiligt, Chris Schutz an dreien. Aber auch Thomas Lichnovsky konnte sich mit zwei Punkten als Matchwinner feiern lassen. Eisbären-Torhüter Daniel Filimonow zeigte eine starke Leistung, kam auf 95,7 Prozent Fangquote und steht in der Torhütertabelle mit 2,80 Gegentoren/Spiel genau auf Rang 10. Auf der anderen Seite konnte Eric Wunderlich mit zwei Punkten gefallen und auch Konstantin (89,5 Prozent Fangquote) Kessler verhinderte eine höhere Niederlage der Black Dragons.

Tore: 0:1 (29:35) Arnoldas Bosas (Schüpping, Wunderlich), 1:1 (38:20) Lars Reuß (Schutz, Brothers 5-4), 1:2 ( 39:27) Eric Wunderlich (May, Mannes 5-4), 2:2 (44:33) Chris Schutz (Brothers, Lichnovsky), 3:2 (54:24) Chris Schutz (Brothers, Lichnovsky), 4:2 (57:14) Mike Ortwein (Rosenthal, Brothers)