Oberliga kompakt

Hammer Eisbären werden zum Trappers-Schreck – erste Niederlage für Selb

05.10.2025, 22:33 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die Hannover Indians besiegten die Füchse Duisburg in einem mitreißenden Spiel, während die Hammer Eisbären – mal wieder – deutlich gegen Tilburg gewannen. Im Süden der Oberliga düpierten die Erding Gladiators die Heilbronner Falken.

Anzeige

In der Oberliga Nord sahen die gut 2500 Fans am Pferdeturm ein spannendes Spiel zwischen den Hannover Indians und den Füchsen Duisburg, das der ECH mit 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) für sich entschieden hat. Die Gäste hatten zunächst Vorteile, gingen durch Nicklas Mannes in Führung. „Mit den letzten zehn Minuten im ersten Drittel war ich nicht zufrieden“, sagte Indians-Trainer Raphael Joly. Der vermeintliche Ausgleich durch Bill Jerry zählte nicht, weil der Torschütze zuvor den guten Gäste-Goalie Leon Willerscheid behindert hatte. Der EVD hatte durch Michael Fomin die Chance auf das 2:0, ehe die Partie kippte. Klavs Planics kassierte nach einem Check gegen den Kopf von Jacob Lagacé, der aber noch in der gleichen Spielminute aufs Eis zurückkehren konnte, eine Matchstrafe. Die dazu gehörige Fünfminutenstrafe war gerade abgelaufen, als Brent Aubin zum 1:1 traf. Nachdem ein Puck etwas „schräg“ von der Bande abgeprallt war, erzielte Aubin auch das 2:1, ehe Emil Lessard Aydin das 3:1 markierte.

Die Indians veredelten damit ihren 6:5-Auswärtssieg nach Verlängerung in Tilburg von Freitag. Die Trappers kassierten am Sonntag oben drauf eine deutliche Niederlage bei den Hammer Eisbären, die zum Schreck für die Niederländer werden. Schon in der vergangenen Saison gewannen die Westfalen deutlich gegen Tilburg. Diesmal war es ein 6:1 (4:0, 1:0, 1:1). Die Partie war nach drei Überzahltoren und einem Unterzahltreffer der Eisbären bereits nach 20 Minuten entschieden. Gut für Hamm: Die Libäck-Zwillinge waren endlich mal zur Stelle: Linus Wernerson Libäck traf zweimal, Pontus einmal.

In der Oberliga Süd musste Tabellenführer Selber Wölfe nach fünf Siegen zum Start im sechsten Spiel die erste Niederlage hinnehmen. Die Tölzer Löwen gewannen daheim mit 3:2 (1:2, 2:0, 0:0). Die erste Führung der Hausherren drehte der VER per Doppelschlag, ehe Bad Tölz das Spiel im Mittelabschnitt an sich riss. Florian Krumpe glich die Partie aus, ehe Ludwig Nirschl den Siegtreffer markierte.

Aufsteiger Erding Gladiators konnte sich derweil über einen 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)-Sieg gegen die Heilbronner Falken freuen – immerhin Süd-Meister der zurückliegenden Saison. Den Gästen gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich, den Luis Scheibengraber gerade einmal 13 Sekunden später mit der erneuten Erdinger Führung beantwortete. 39 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels brachte Marco Pfleger den Neuling endgültig auf die Siegerstraße.

Die weiteren Ergebnisse:

Oberliga Nord:

Hannover Scorpions – Saale Bulls Halle 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Herner EV – Herforder EV 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Icefighters Leipzig – Rostock Piranhas 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Oberliga Süd:

EC Peiting – EV Füssen 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Bayreuth Tigers – EV Lindau Islanders 4:5 (0:2, 2:2, 2:0, 0:1) n.V.

Memminger Indians – SC Riessersee 8:3 (2:3, 5:0, 1:0)

Stuttgart Rebels – Deggendorfer SC 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)