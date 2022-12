Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach dem Topspiel der Oberliga Nord überhaupt am Samstag in der hannoverschen Heinz-von-Heiden-Arena zeigten sich die übrigen Teams am Sonntag in bester Laune.

Überraschungen gab es einige. Da wäre die Hamburger Niederlage in Hamm, die den siegreichen Tilburgern zu deren Freude zum Aufschluss verhalf. Jetzt habe beide 67 Zähler, stehen auf den Plätzen zwei und drei. Halle setzte sich auch gegen Erfurt durch, hat jetzt vier Punkte auf die am Wochenende punktlosen Indians Vorsprung. Herne hätte aufholen können, musste aber mangels konkurrenzfähiger Mannschaft in Herford absagen. Leipzig hätte daher den Rückstand auf Herne verkürzen können, zeigte auch eine anständige Leistung, unterlag aber und so blieb es bei den bisherigen vier Punkten.



Da Duisburg spielfrei hatte, konnte somit Hamm den Vorsprung auf den Neuling auf fünf Zähler ausbauen. Diez-Limburg, wochenlang Achter, könnte langsam den Anschluss verlieren, denn nachdem Hamm enteilt ist, hätten die Rockets Duisburg einholen können, ließen sich aber von Rostock in eigener Halle abschießen und müssen jetzt aufpassen, dass der letzte Pre-Play-off-Platz nicht in Gefahr gerät. Herford hat die Limburger jedenfalls im Visier. Erfurt sah vor dem Spieltag Herford vor sich, musste sich jedoch Halle beugen und so bleibt es bei Rang 11.

Und noch ein Team hätte eine Überholchance gehabt, und zwar die Moskitos Essen. Erfurt war machbar, aber dazu hätten drei Punkte aus Krefeld mitgenommen werden müssen und dieses Vorhaben ging völlig in die Hose. Krefeld feierte jedenfalls einen Rekordsieg, aber bei aller Freude blieb es bei den fünf Punkten Rückstand auf Rostock, weil deren Keegan Dansereau mit vier Toren alleine für den Erfolg in Diez verantwortlich war.

Hammer Eisbären – Crocodiles Hamburg 4:1 (2:0, 2.0, 0:1)

Tore: Hamm: Chris Schutz (2), Gianluca Balla, Kyle Brothers; Hamburg: Maximilian Schaludek

Saale Bulls Halle – Black Dragons Erfurt 8:2 (3:0, 1:1, 4:1)

Tore: Mathieu Tousignant (2), Matias Varttinen (2), Sergej Stas (2), Thore Weyrauch, Thomas Merl; Erfurt: Alexandre Ranger, Fritz Denner

Krefelder EV U23 – Moskitos Essen 8:1 (0:1, 6:0, 2:0)

Tore: Krefeld: Carter McLlwain (2), Lars Ehrich, Mathias Onckels, Joey Luknovsky, Paul Reiner, Adrian Grygiel, Edwin Schitz; Essen: Tobias Schmitz

EG Diez-Limburg – Rostock Piranhas 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Tore: Diez: Fedor Kolupaylo; Rostock: Keegan Dansereau (4)

Icefighters Leipzig – Tilburg Trappers 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Tore: Leipzig: Michael Burns, Filip Stopinski; Tilburg: Max Hermens, Brett Bulmer, Danny Stempher