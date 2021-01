Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Crocodiles Hamburg haben das Heimspiel gegen die Hannover Scorpions am Dienstagabend mit 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) gewonnen.

Nach der Niederlage gegen die EG Diez-Limburg Rockets am vergangenen Sonntag musste die Mannschaft von Trainer Jacek Plachta eine ordentliche Leistungssteigerung hinlegen, um gegen den Tabellenführer aus der Wedemark bestehen zu können – und die kam! Vom ersten Wechsel an zeigten sich die Hamburger hellwach, spielten einfach, zielstrebig und mit viel Kampfgeist. So dauerte es nicht lange, bis die Hausherren die Führung erspielten. In Überzahl versenkte André Gerartz die Scheibe zum 1:0 (4.). Die Gastgeber blieben dran und zwangen die Scorpions zu Strafen. Als die Mellendorfer Robert Peleikis und wenig später Roman Pfennings auf die Strafbank verabschieden mussten, schlugen die Hanseaten erneut zu. Norman Martens traf in doppelter Überzahl zum 2:0 (10.). Doch die Scorpions fingen sich und schlugen durch Jan Pietsch zurück (17.).

Es folgte das zweite Drittel, das die Crocodiles in den vergangenen Spielen immer wieder aus der Hand gaben. Doch ein schneller Torerfolg sorgte auf Seiten der Farmsener für eine breite Brust. Dominik Lascheit nutzte ein Überzahlspiel zum 3:1 (22.). Die Scorpions legten immer mehr Kraft in die Offensivbemühungen, aber die Defensive und allen voran Kai Kristian hielt stand. Auch im letzten Spielabschnitt brachte der Hamburger Schlussmann die Hannover zur Verzweiflung: Insgesamt 50 Schüsse parierte Kristian an diesem Abend! Sein Gegenüber musste hingegen noch ein viertes Mal hinter sich greifen. Neuzugang Harrison Reed stellte in Überzahl auf 4:1 und sorgte damit für die Vorentscheidung (57.).

„Wir haben heute wirklich genau unser Spiel gespielt. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung über 60 Minuten. Wir haben von Anfang an das Spiel einfach gehalten. Die entscheidenden Details haben wir besser gemacht als Hannover. Wir wollten den Sieg mehr. Das hat uns in den letzten Spielen gefehlt“, sagte Kai Kristian.