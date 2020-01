Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das ist wirklich sehr ärgerlich für die Hannover Indians und somit auch keine gute Nachricht für den Trainerstab um Lenny Soccio. Einer der produktivsten und effektivsten Angreifer der Indians, der seit fünf Jahren am Pferdeturm spielende Robby Hein, muss auf Grund einer langwierigen Verletzung in dieser Spielzeit das Feld räumen.

Hein wird sich, wie zu erfahren war, operativ behandeln lassen, wobei ein Einsatz in dieser Saison ausgeschlossen sein wird. Allerdings hat Robby Hein verlauten lassen, ein offizielles Statement des Vereins gibt es noch nicht, dass er seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Mittlerweile hat Hein 205 Spiele für die Indians seit dem Herbst 2015 absolviert und dabei 170 Punkte erreicht.

Damit der eh schon kleine Kader der Hannover Indians nicht noch weiter personell geschwächt wird, gelang es den Indians, vom befreundeten Zweitligisten Freiburger Wölfe den 20-jährigen Christian Bauhof für diese Saison, ausgestattet mit einer Förderlizenz, loszueisen. Der in Bad Urach bei Reutlingen geborene Spieler erhielt seine Ausbildung in der Jugendorganisation der Adler Mannheim und im DNL-Team der Schwenninger Wild Wings, konnte 2018/19 in Schwenningen sogar vier DEL-Spiele mitmachen, bevor er in dieser Saison zu den Freiburger Wölfen wechselte. Bauhof spielte auch schon in der Oberliga Süd bei den EV Lindau Islanders, für die er in zwei Spielen zwei Punkte holte.

Seinen ersten Einsatz wird er am Wochenende haben, wenn die Indians zunächst am Freitag (20 Uhr) auf die Icefighters Leipzig treffen und am Sonntag dann in Hamburg bei den Crocodiles (16 Uhr) antreten müssen. Da beide Spiele für die Indians sogenannte Sechs-Punkte-Spiele sind, war ein Einsatz eines Hein-Ersatzes äußerst wichtig für den ambitionierten Nord-Oberligisten.