Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Weg von Kieren Vogel beim Herforder EV geht weiter. Der 23-jährige Goalie verlängert beim HEV und bleibt somit in Ostwestfalen.

Inzwischen ist es die fünfte Saison, die Kieren Vogel bei den Ice Dragons spielen wird. 2017 wechselte er vom Nachwuchs der Düsseldorfer EG nach Herford, war in der Vergangenheit oftmals der Turm in der Schlacht und maßgeblich an den beiden Regionalligameisterschaften der heimischen Kufencracks beteiligt.

In der letzten Saison absolvierte der Herforder Schlussmann sein erstes Jahr in der Oberliga, war 38 Mal für seine Ice Dragons im Kader und kam insgesamt auf über 1200 Spielminuten in der abgelaufenen Eiszeit.

Längst ist Kieren Vogel in Herford heimisch geworden und hat sich auch ein berufliches Standbein geschaffen. Dennoch liegt ein wesentlicher Fokus von ihm beim Eishockey und so bleibt er den heimischen Fans auch im zweiten Oberligajahr erhalten.