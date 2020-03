Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Füchse Duisburg und die Rostock Piranhas haben einen Frühstart in die Play-offs der Oberliga hingelegt. Da die Fußballer des MSV Duisburg am Freitagabend auf den 1. FC Magdeburg treffen, trat der EVD bereits am Donnerstagabend im ersten Pre-Play-offs-Spiel gegen den REC an – und gewann den Auftakt der Best-of-Three-Serie verdient mit 3:2 (0:0, 3:0, 0:2).

Schon im ersten Drittel hatten die Füchse zahlreiche Chancen, die Piranhas spielten jedoch ausgesprochen kompakt und konterten gefährlich. „Wir haben den Jungs gesagt, dass der Knoten mit dem ersten Treffer platzt“, sagt EVD-Trainer Didi Hegen. So war es Robin Slanina nach knapp 28 Minuten, der eine Vorlage von Arthur Lemmer direkt nahm und zum 1:0 traf. Ein Doppelschlag von Matt Abercrombie (38.) und Arthur Lemmer (39.) brachte das 3:0 zur zweiten Pause. „Wir haben einige Minuten geschlafen. Genau dann sind die Tore gefallen“, sagt REC-Trainer Christian Behncke, der gerade mit dem ersten Drittel zufrieden war. Das frühe 1:3 im letzten Drittel durch Josh Rabbani brachte Rostock noch einmal ins Spiel, doch die Hausherren ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. Exakt mit der Schlusssirene traf Christian Koopmann zum 2:3.

Weiter geht es am Sonntag um 19 Uhr in Rostock. Gewinnen die Füchse erneut, stehen sie im Play-off-Achtelfinale. Wenn nicht, steht das dritte und entscheidende Spiel am Dienstag um 19.30 Uhr erneut an der Wedau auf dem Plan.

Tore: 1:0 (27:57) Slanina (Lemmer, Verelst), 2:0 (37:22) Abercrombie (Gibbons, Schmidt), 3:0 (38:06) Lemmer (Slanina, Neumann), 3:1 (43:15) Rabbani (Stanley, Gerstung), 3:2 (60:00) Koopmann (Pauker, Stanley). Strafen: Duisburg 2, Rostock 6. Zuschauer: 635.