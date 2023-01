Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im einzigen Spiel des Abends in der Oberliga Nord bezwangen die Füchse Duisburg im direkten Duell um Rang neun die Black Dragons Erfurt in deren Halle mit 3:2. Damit haben die Füchse nun fünf Punkte Vorsprung auf die Thüringer. Diese haben jedoch noch einen wichtigen Trumpf im Ärmel. Sie haben drei Spiele weniger bis jetzt als Duisburg ausgetragen und könnten bei einer Erfolgswelle sogar Hamm überholen und Platz acht einnehmen.

Black Dragons Erfurt – Füchse Duisburg 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)



Im Kampf um Platz neun haben die Füchse somit einen wichtigen Schritt vollzogen. Vor 508 Zuschauern, für ein Wochentagsspiel in Erfurt eine gute Zahl, entwickelte sich eine Partie zweier gleichstarker Mannschaften, die bis zuletzt auf des Messers Schneide stand. Nach dem Sprintstart der Erfurter, Bosas traf bereits nach 23 Sekunden, gelang wenige Minuten später Duisburg durch Pontus Wernerson Libäck der Ausgleich. Umgekehrtes Spiel im zweiten Drittel. Diesmal ging Duisburg durch Michael Fomin in Führung, dann brauchte auch Erfurt für den Ausgleich durch D`Artagnan Joly nur drei Minuten. Die Entscheidung fiel im letzten Spielabschnitt, als Oula Uski in Überzahl erfolgreich war.

Tore: 1:0 (00:23) Arnoldas Bosas (Joly, Denner), 1:1 (05:38) Pontus Wernerson Libäck (L. Wernerson Libäck, Uski), 1:2 (21:44) Michael Fomin (Cohut, Nedved), 2:2 (24:16) D’Artagnan Joly (May, Jakob), 2:3 (48:21) Oula Uski (L. Wernerson Libäck, Neumann 5-4)