​Die zweite Ausländerstelle neben US-Amerikaner Connor Hannon wird in der kommenden Saison bei den Icefighters Leipzig mit einem Finnen besetzt. Sein Name lautet Joonas Riekkinen.

Der 33-jährige gelernte Center blickt auf die Erfahrung aus über 500 Spielen in zehn Jahren in der höchsten finnischen „Liiga“ und weiteren fünf Spielzeiten mit knapp 250 Spielen in der höchsten Spielklasse in Dänemark zurück.

Headcoach Sven Gerike zur Entscheidungsfindung: „Ich wollte wieder einen ausländischen Center haben, der Routine und Leadership mitbringt. Ich mag das finnische Eishockey und das normalerweise vorhandene Verständnis dafür, dass Offensive und Defensive gleichermaßen funktionieren müssen. Bei einem Finnen, der sich als Center so lange in der besten Liga Finnlands und Dänemarks behauptet hat, kann man sich da sicher sein.“

Riekkinen spielte im Nachwuchs für KalPa Kuopio und schaffte dann den Sprung in die Profimannschaft und die Liiga. Sieben Jahre schnürte er für seinen Heimatverein die Schlittschuhe, bevor er 2014 für zwei Jahre zu Ilves Tampere wechselte. Danach zog es den zweifachen Vater nach Dänemark. Dort spielte er weitere fünf Jahre für Gentofte, Hvidovre, Herning und Herlev. Jetzt kommt er nach Leipzig in die deutsche Oberliga.

Trainer Sven Gerike: „In den Gesprächen mit Joonas war schnell klar, dass er seine Rolle hier verstehen und ausfüllen wird. Ich war auf der Suche nach einem kompletten Spieler, der auf und neben dem Eis als Leader dem Team hilft und die EXA Icefighters Leipzig voranbringt. Diesen Spieler haben wir jetzt und darauf sind wir sehr stolz.“