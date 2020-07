Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 21-jährigen Fabio Frick verpflichten die Rostock Piranhas ein Nachwuchstalent für die Verteidigung.

Der gebürtige Freiburger durchlief die Jugendabteilungen des EHC Freiburg und wechselte 2016 nach Schwenningen in die DNL. 2018 folgte dann der Sprung in die Oberliga, wo er die vergangenen zwei Spielzeiten für Essen auf dem Eis stand.

In der vergangenen Saison machte der junge Verteidiger dann mit elf Punkten in 31 Spielen einen großen Schritt in seiner Entwicklung und will diese Entwicklung nun in Rostock fortsetzen.