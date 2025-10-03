Oberliga kompakt

Füchse Duisburg: Starkes Comeback von Michael Fomin

03.10.2025, 22:58 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Bereits am Feiertagsnachmittag empfingen die Füchse Duisburg die Hammer Eisbären und konnten sich über zwei gelungene Comebacks freuen. Die Memminger Indians gewannen das Topspiel der Oberliga-Südgruppe in Deggendorf. So lief es am Freitag.

Bei den Füchsen Duisburg in der Oberliga Nord machte sich die Rückkehr von Klavs Planics (tiefe Schnittwunde im Oberschenkel) und Michael Fomin (Sperre aus der Vorsaison) deutlich bemerkbar. Obwohl es zwischenzeitlich auch ruckelige Phasen gab, gewann der EVD, der dem benachbarten Fußballspiel des MSV Duisburg auswich und schon um 15 Uhr zum ersten Bully auf dem Eis stand, gegen die Hammer Eisbären mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Bei den Gästen blieben die schwedischen Zwillinge und Ex-Füchse Pontus und Linus Wernerson Libäck völlig blass. Im zweiten Drittel hatten die Westfalen starke Phasen, „aber letztlich hat Duisburg verdient gewonnen“, so Hamms Trainer Tobias Stolikowski. Michael Fomin erzielte ein Traumtor, als er den starken Eisbären-Goalie Julius Schulte austanzte und den Puck in den Winkel löffelte. Martin Schymainski war doppelt erfolgreich, außerdem platzte bei Egils Kalns endlich der Knoten. Dominik Lascheit erzielten den Eisbären-Treffer.

Für eine Überraschung sorgten die Rostock Piranhas, die den alljährliche Aufstiegsfavoriten Hannover Scorpions mit 4:2 (3:1, 0:0, 1:1) besiegten. Die erste REC-Führung glichen die Mellendorfer noch schnell aus, doch auf die folgenden Tore von Hans Öhrvall und Kevin Kunz fanden die Niedersachsen viel zu spät eine Antwort. Öhrvall packte schließlich per Empty-Net-Goal den Deckel auf die Partie.

Der Vorjahresmeister der Oberliga Süd, die Heilbronner Falken, besiegte die Tölzer Löwen mit 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Calder Anderson und Leon Fern brachten die Hausherren jeweils in Führung. In beiden Fällen dauerte es rund zwei Minuten, ehe Bad Tölz den Ausgleich erzielt hatte. Einmal durch Topi Piipponen, einmal durch Nicolas Sauer. In der Overtime war Anderson erneut zur Stelle und traf in der 63. Minute für Heilbronn zum Sieg.

Der Deggendorfer SC musste sich im Spitzenspiel den Memminger Indians mit 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) geschlagen geben. Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Brett Ouderkirk den ECDC in Führung, die Denis Fominych schließlich auf 2:0 ausbauten. Edgars Homjakovs packte per Empty-Net-Goal in Unterzahl den Deckel auf die Partie.

Die weiteren Ergebnisse:

Oberliga Nord:

Herner EV – Saale Bulls Halle 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) n.P.

Tilburg Trappers – Hannover Indians 5:6 (2:0, 0:2, 3:3, 0:1) n.V.

Herforder EV – Black Dragons Erfurt 3:6 (1:0, 2:2, 0:4)

Oberliga Süd:

EV Lindau Islanders – Höchstadter EC 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Passau Black Hawks – Bayreuth Tigers 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

SC Riessersee – Stuttgart Rebels 7:4 (2:1, 4:1, 1:2)

EV Füssen – Erding Gladiators 3:5 (0:2, 0:2, 3:1)

Selber Wölfe – EC Peiting 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

CEHL:

EHC Neuwied – Heerenveen Flyers 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)