Oberliga kompakt

Füchse Duisburg gewinnen Auftaktspiel – OB bekennt sich zum Eishallen-Neubau

20.09.2025, 00:30 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Nun ist die Oberliga-Saison so richtig unterwegs. In Duisburg gab es auf und neben dem Eis gute Nachrichten für die Füchse. Bayreuth gewinnt ein umkämpftes Spiel in Bad Tölz, während es Peiting zweistellig macht. Die Freitagsspiele in der Übersicht.

Anzeige

Das war ein gelungener Abend für die Füchse Duisburg in der Oberliga Nord. Der EVD gewann nicht nur sein Auftaktspiel gegen die Black Dragons Erfurt verdient mit 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Entscheidendes passierte in der zweiten Drittelpause. Erst traf Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link beim Torwandschießen, ehe er auch bei den Fans der Füchse einen Treffer landete. Mit den Worten „Wir brauchen eine neue Halle, wir bekommen eine neue Halle“ bekannte er sich zum Neubau einer Eissporthalle, erklärte freilich auch, dass die Frage von Fördergeldern eine wichtige Rolle spielt. Auf dem Eis mühten sich die Hausherren bis zur 31. Minute. Doch mit dem 1:0 von Neu-Kapitän Nicklas Mannes entwickelte sich die Partie immer stärker in Richtung der Schwarz-Roten. Jack Bloem, Nardo Nagtzaam und Philip Kuschel besorgten den Rest, während der Shutout von Torhüter Leon Willerscheid zu diesem Statement von Trainer Frank Petrozza führte: „Der Leon heute, einfach wow!“

„Wow“ war auch die Partie zwischen dem Schlusslicht der vergangenen Saison, dem Herner EV, und Play-off-Finalist und Beinahe-Aufsteiger Hannover Scorpions. Der vermeintliche Underdog vom Gysenberg ging bereits nach 30 Sekunden in Führung. Damit erzielte Thomas Munichiello das erste Tor in der Oberliga Nord 2025/26. Doch damit nicht genug. Nach rund fünf Minuten stand es 3:0 für Herne, mit einem 5:2 ging es in die Pause. Doch dann zeigten die Mellendorfer, warum sie eben doch erneut ein Titelkandidat sind. Mit sechs Toren im Mitteldrittel rissen sie das Spiel an sich und gewannen schließlich mit 9:5 (2:5, 6:0, 1:0). Drei Tore erzielte Justin Kirsch.

Ein echtes Spitzenspiel sahen die knapp 2200 Fans in Tilburg, wo die Trappers mit 7:6 (2:1, 3:3, 1:2, 1:0) nach Verlängerung gegen die Saale Bulls Halle gewannen. Tilburgs Phil Marinaccio war an sechs der sieben Trappers-Treffer beteiligt.

In der Oberliga Süd, wo bereits am Donnerstag das Saisoneröffnungsspiel stattgefunden hatte, startete der EC Peiting mit einem 11:0 (4:0, 5:0, 2:0)-Kantersieg in die neue Saison. Nach knapp sechs Minuten stand es bereits 3:0, in der 45. Minute wurde es zweistellig. Sebastian Lassmann beteiligte sich mit drei Treffern am Schützenfest.

Sogar zwölf Treffer sahen die Fans in Bad Tölz, die allerdings deutlich ausgewogener verteilt waren. Dabei mussten sich die Tölzer Löwen allerdings mit 5:7 (2:2, 2:1, 1:4) den Bayreuth Tigers geschlagen geben. Die Hausherren mussten fast durchgängig einem Rückstand hinterherlaufen, einmal lagen sie vorne, dreimal glichen sie aus, am Ende zogen die Tigers das Spiel aber auf ihre Seite. Michal Spacek avancierte in einem umkämpften Spiel zum Matchwinner, weil er die wichtigen Tore zum 4:4 und 5:4 für Bayreuth jeweils in Überzahl erzielte.

Die weiteren Ergebnisse in der Übersicht:

Oberliga Nord:

Herforder Ice Dragons – Rostock Piranhas 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Hammer Eisbären – Icefighters Leipzig 2:4 (1:3, 1:0, 0:2)

Oberliga Süd:

Deggendorfer SC – Höchstadter EC 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)

SC Riessersee – EV Lindau Islanders 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)

Passau Black Hawks – Heilbronner Falken 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)

EV Füssen – Selber Wölfe 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)