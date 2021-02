Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die EXA Icefighters Leipzig haben noch einen jungen Verteidiger geholt. Mit sofortiger Wirkung wechselt Tim Junge von den Lausitzer Füchsen zum Oberligisten.

Durch die Verletzungen von Tim Heyter und Esbjörn Hofverberg sahen sich die Verantwortlichen gezwungen,noch einmal tätig zu werden. „Das war, wie es immer ist. Ich habe ein Gespräch mit der Mannschaft geführt und wir haben das Thema Nachverpflichtungen besprochen. Eigentlich war die gemeinsame Meinung, dass wir mit dem Kader die Saison durchziehen und auch jeder Spieler daran glaubt, dass wir weiterhin erfolgreich spielen und hart arbeiten können. Aber die immer wiederkehrenden leichten und die großen Verletzungen zwangen uns zum Umdenken“, berichtet Coach Sven Gerike.

Nach Fabio Frick, der einen gelungenen Einstand feiern konnte, wurde nun Tim Junge verpflichtet. Der gebürtige Pinneberger lernte in Hamburg Eishockey zu spielen und wechselte dann in das Nachwuchsprogramm der Eisbären Berlin. Seine ersten Oberligaerfahrungen sammelte Tim in Berlin bei den Preussen. In der Saison 2019/20 lief er dann in der DNL für die Eisbären Juniors und per Förderlizenz bei den Rostock Piranhas auf. Diese Saison wechselte er zu den Lausitzer Füchsen. Hier absolvierte der 19-Jährige neun Spiele. Damit er weitere Spielpraxis sammeln kann, wurde er wieder nach Rostock verliehen. Jetzt entschied sich der 1,93 Meter große und 95 Kilogramm schwere Verteidiger zu einem kompletten Wechsel in unsere Messestadt.

„Ich freue mich auf die Arbeit mit Tim. Mit ihm und mit Fabio Frick werden wir insgesamt noch stabiler werden. Wir haben jetzt wieder die Quantität, die wir brauchen, um unser Eishockey dauerhaft und erfolgreich spielen zu können. Das geht nicht mit 13, 14 gesunden Spielern. Und die wöchentliche Anzahl der Spiele wird ja nicht weniger“, sagt Sven Gerike. Tim Junge sagt zu seinem Wechsel: „Ich sehe hier in Leipzig die Chance mich bestmöglich zu entwickeln. Über das Team und das Umfeld habe ich nur Gutes gehört und die Gespräche mit dem Coach waren top. Ich freue mich auf die Zeit als Icefighter.“