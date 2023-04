Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herner EV hat Erik Keresztury verpflichtet. Der Stürmer wechselt vom DEL2-Team der Eisbären Regensburg an den Herner Gysenberg.

Dabei dürfen sich die Miners auf einen Eishockey-Profi freuen, der seiner Arbeit stets mit großer Leidenschaft und hohem Einsatz nachgeht. In den letzten vier Jahren spielte der 26-Jährige für die Eisbären Regensburg. Und aus der Donaustadt hört man nur lobende und vor allem wunderbare Dankesworte für Erik Keresztury. „Ich möchte mich von ganzem Herzen bei Erik für die Leistung, Unterstützung und gute Zusammenarbeit seit Tag eins bedanken. Ich wünsche ihm, dass er einen tollen neuen Klub findet, das hat er sich verdient. Und ich wünsche ihm für die Zukunft privat und sportlich nur das Allerbeste, weil er wirklich ein feiner Kerl ist“, sagt Eisbären-Coach Max Kaltenhauser. „Wir werden seine Leidenschaft und seinen Einsatz auf dem Eis sehr vermissen“, unterstreicht auch EBR-Geschäftsführer Christian Sommer.



Keresztury war es dann auch vorbehalten, den ersten Treffer der Regensburger DEL2-Geschichte zu erzielen. Bei der Partie gegen die Bayreuth Tigers gelang ihm der 1:0-Führungstreffer in der achten Spielminute. Am Ende, nach insgesamt 209 Spielen im Rot-Weißen-Trikot, auf 127 Scorerpunkte kam. Der in Köln geborene Stürmer, der auch den ungarischen Pass besitzt und für dieses Land alle U-Nationalmannschaften durchlief, wurde im Nachwuchs der Düsseldorfer EG ausgebildet. Nach zwei Spielzeiten für MAC Budapest wechselte er 2018/19 nach Regensburg und war fünf Spielzeiten für die Eisbären im Einsatz.

In dieser Zeit gab es auch die ersten Berührungspunkte mit dem Herner EV. Keresztury stand in allen drei Begegnungen des Playoff-Achtelfinals 2019 auf dem Eis und auch in den beiden Vorbereitungsspielen 2019/20 war er mit an Bord. Nach einem ersten Austausch mit Tobias Stolikowski war ihm schnell klar, dass er seine Karriere nun am Gysenberg fortsetzen möchte: „Wir haben unsere Vorstellungen ausgetauscht und sind direkt auf einen Nenner gekommen. Ich möchte beim Neuaufbau der Mannschaft mithelfen und erfolgreich sein“, sagt die neue Nummer 21 der Miners.

Für den HEV-Coach ist Erik Keresztury ein ganz wichtiger Baustein für den Kader der neuen Spielzeit: „Er legt eine sehr professionelle Einstellung an den Tag. Er ist ein absoluter Leader, der in der Crunchtime vorangeht und in den wichtigen Momenten alles für sein Team gibt“, freut sich Tobias Stolikowski auf die Zusammenarbeit. „Genau diesen Spielertyp haben wir gesucht und sind sehr glücklich, dass sich Erik für unseren Weg entschieden hat“, so der Miners-Trainer.