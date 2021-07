Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der nächste Verteidiger verlängert seinen Vertrag. Erek Virch, seit 2015 in Diensten der EXA Icefighters Leipzig, läuft auch in der kommenden Saison wieder für die „Eiskämpfer“ auf. Mit gerade einmal 23 Jahren geht Erek Virch somit schon in seine siebte Spielzeit in der Messestadt.

Trainer Sven Gerike erinnert sich: „Erek kam 2015 von Chemnitz nach Taucha und wollte ‚nur mal mit trainieren und zeigen, was er kann‘. Direkt nach dem Training habe ich mit den Verantwortlichen aus Chemnitz gesprochen und Erek mit einer Förderlizenz versehen.“ Aus dieser Förderlizenz wurde ein fester Vertrag und Virch ist trotz seiner jungen Jahre zu einem langjährigen Bestandteil der Icefighters-Defensive geworden. Dabei gelangen dem robusten Verteidiger in 180 Spielen für die IFL zwölf Tore und 47 Vorlagen bei stolzen 305 Strafminuten. „Erek blockt viele Schüsse und scheut keinen Zweikampf. Er steht immer für seine Mitspieler ein und fährt seine Checks. Dabei schont er weder sich noch die Gegner. So hat er sich in die Herzen der Mitspieler und der Fans gearbeitet. Und wenn er den Kopf frei hat, dann kann er auch gute Pässe spielen. Außerdem hat er einen harten Schuss. Somit ist er rundherum wertvoll für mein Team und wir freuen uns, dass Erek trotz Angeboten aus anderen Mannschaften weiterhin für uns spielen wird“, sagt Gerike.