Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV verstärkt sich zur neuen Saison mit Elvijs Biezais und besetzt somit die erste Kontingentstelle mit einem DEL2-erfahrenen Letten. Der 29-Jährige kommt von den Dresdner Eislöwen, für die er 55 Mal auflief und insgesamt 50 Scorerpunkte erzielte.

„Elvis Biezais ist mit seiner Vita und Erfahrung ein absoluter Wunschspieler für uns“, äußert sich der Sportliche Leiter Sven Johannhardt über den Transfercoup. „Nach meiner Zeit in Dresden wollte ich sehr gerne in Deutschland bleiben und da ich Ralf Rinke sehr gut kenne, war der Kontakt zu Sven sehr schnell hergestellt. Meine wichtigste Station war 2012 Dinamo Riga in der KHL und natürlich ist die Teilnahme bei der B-WM mit der U20-Nationalmannschaft etwas ganz Besonderes. Im Moment bin ich noch in Dresden, werde aber bald in meine lettische Heimat fahren, bevor es im Sommer dann mit dem Training in Herford losgeht. Ich habe sehr viel Positives vom Umfeld der Ice Dragons gehört und möchte dem Team unbedingt weiterhelfen“, freut sich der Neuzugang bereits auf seine Zeit in Ostwestfalen.