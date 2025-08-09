Importtrio komplett

Elvijs Biezais schließt sich den Saale Bulls Halle an

9.08.2025, 20:09 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Mit dem lettischen Ausnahmestürmer Elvijs Biezais, der aus Essen nach Halle wechselt, sind die Kaderplanungen der Saale Bulls für die neue Saison zunächst abgeschlossen.

„Elvijs ist vorerst das letzte Puzzleteil. Er bringt Erfahrung, Herz, Professionalität und Scoring touch mit“, so Sportdirektor Christian Hommel über den 34-Jährigen, der nach zwei Jahren in der DEL2 (50 Punkte bei 55 Einsätzen für Dresden) seit 2021 in der Oberliga Nord auf dem Eis steht. Hier zählt der ehemalige lettische Nationalspieler seit vier Jahren zu den offensivstärksten Akteuren der Liga, seine erzielten 262 Scorerpunkte (102 Tore) aus 146 Hauptrunden-Partien bedeuten einen beeindruckenden Schnitt von 1,79 Zählern pro Spiel. „Seine Zahlen sind das eine, die waren in den letzten Jahren sehr konstant, aber mich freut es, immer zu sehen, wie Elvijs Eishockey spielt“, so Hommel über den Stürmer des Jahres 2024 in der Oberliga Nord, der bei den Bulls mit der Nummer 19 auflaufen wird.

Biezais wurde am 30. Juni 1991 im lettischen Riga geboren und war, mit Ausnahme von einem halben Dutzend Einsätzen im Nachwuchsbereich für Moskau, bis 2013 ausnahmslos in seiner Heimat aktiv. Neben Teilnahmen an der U18- und U20-Weltmeisterschaft für Litauen finden sich auch 39 KHL-Einsätze für Dinamo Riga in seiner Vita. Im Anschluss zog es den Linksschützen über Stationen in Finnland, Kasachstan, Belarus, Polen und Frankreich zur Saison 2019 nach Dresden. Seit nunmehr sechs Jahren ist der international erfahrene Stürmer in Deutschland unterwegs, in der Oberliga hinterließ er bereits in Herford, kurzzeitig bei den Hannover Indians, in Herne und zuletzt in Essen offensive Spuren.

In Halle, wo Biezais nach dem Finnen Tomi Wilenius und dem Schweden Jesper Akerman die dritte Importstelle besetzen wird, kann man sich „auf einen Spieler freuen, der ein breites Spektrum und viel Erfahrung mitbringt. So, wie wir es uns gewünscht hatten“, so Hommel abschließend zum vorerst letzten Neuzugang.