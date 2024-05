Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Oberligist Saale Bulls Halle hat einen finnischen Spieler unter Vertrag genommen. Neu im Team ist Eppu Karuvaara.

Geboren in Vantaa lief der frühere Junioren-Nationalspieler bislang ausschließlich in seiner nordischen Heimat auf. Über die Nachwuchs-Teams von Jokerit und HIFK in der finnischen Hauptstadt Helsinki sowie Luuko in Rauma, verbunden mit insgesamt zwei Meisterschaften im Nachwuchsbereich, schaffte der in knapp vier Wochen 24 Jahre alt werdende Karuvaara 2021 den Sprung in den Seniorenbereich. „Eppu ist ein rechtsschießender Center mit Gardemaßen“, so wird Bulls-Trainer Marko Raita in einer Mitteilung des Clubs zitiert.



Zuletzt stand der Rechtsschütze für JoKP auf dem Eis, wo er sich bei 22 Einsätzen sechsmal als Torschütze (einmal im Powerplay, zwei Gamewinner) und zehnmal als Vorbereiter auszeichnen konnte, mit einer Bully-Quote von 50 Prozent wies er dabei den drittbesten Wert der gesamten Liga auf.