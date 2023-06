Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der letztjährige Nordvierte der Oberliga, die Hannover Indians, besetzt seine erste Kontingentstelle mit einem Stürmer. Vom letztjährigen Vizemeister aus Halle wechselt Matias Varttinen an den Pferdeturm.

In der vergangenen Saison erzielte der Finne in 53 Spielen 53 Tore, davon elf allein in den Play-offs. Zudem konnte er 39 Tore für seine Mitspieler auflegen. Varttinen erzielte damit den besten Tore-pro-Spiel-Schnitt der gesamten Oberliga.



Varttinen wurde in Eura, einer kleinen Gemeinde im Südwesten Finnlands, geboren und feiert demnächst seinen 28. Geburtstag. Seine Eishockeykarriere begann er bei Ässät Pori. Sein Weg führte ihn von den Jugendteams bis in die höchste finnische Liga, in der er in vier Spielzeiten auflief. Es folgten zwei Jahre in Finnlands zweiter Liga, der Mestis, und ein Jahr in Schweden beim dortigen Drittligisten Kalmar HC (28 Punkte in 39 Spielen), bevor er nach Halle wechselte.

Indians-Coach Björn Naujokat zur Verpflichtung von Matias Varttinen: „Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, Matias zu den Indians zu holen. Mit ihm bekommen wir einen sehr guten Außenstürmer. Er hat uns in den Spielen gegen Halle das Leben immer sehr schwer gemacht. Er ist pfeilschnell, hat einen sehr guten Schuss und Abschluss. Er ist kämpferisch und spielt für das Team. Er passt perfekt zu unserer Spielidee und wird den Fans am Pferdeturm viel Freude bereiten.“

Die verbleibenden Kontingentstellen werden mit einem Mittelstürmer und einem Verteidiger besetzt.