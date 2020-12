Lesedauer: ca. 1 Minute

​Endlich wieder ein Doppelpack, endlich wieder ein Heimspiel: Die EG Diez-Limburg hatte in der Oberliga Nord zuletzt deutlich an Rhythmus verloren, nimmt nun aber den nächsten Anlauf, um in der Liga Fahrt aufzunehmen. Am Freitag gastieren die Rockets bei Mitaufsteiger Ice Dragons Herford (20.30 Uhr), am Sonntag ist der Krefelder EV zu Gast am Diezer Heckenweg (18 Uhr).

Die offizielle Mail kam gleich Anfang der Woche: Durch die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz ist seit dem 1. Dezember der Trainings- und Spielbetrieb für die EGDL auch offiziell wieder erlaubt, die Saison kann zunächst ohne zusätzliche Hürden weiterlaufen. Zuvor hatte das Team von der Lahn – nach einem zwischenzeitlichen Verbot aus dem Innenministerium in Mainz – den Trainingsbetrieb in Diez einstellen und nach Köln ausweichen müssen. Zudem war die EGDL an zwei Wochenenden in Folge jeweils nur sonntags und auswärts im Einsatz.

„Ich bin froh, dass die Mannschaft jetzt wieder loslegen kann in gewohntem Umfeld und im normalen Rhythmus“, sagt Rockets-Cheftrainer Arno Lörsch. „Wir brauchen diese Regelmäßigkeit, um richtig in Schwung zu kommen.“ Lörsch freut sich, dass das Team ohnehin hoch motiviert zu Werke geht: „Die Trainingsarbeit ist klasse, alle ziehen sehr gut mit. Deshalb bin ich trotz der Rückschläge der vergangenen zwei Wochen positiv gestimmt, dass wir uns jetzt noch einmal steigern können. Und auch die starke Leistung in Herne hat Mut gemacht.“

Am Freitag in Herford trifft das Lörsch-Team auf einen Gegner, der mit den Rockets aus der Regionalliga den Schritt in die Oberliga gewagt hat – und der das erste Saisonspiel am Heckenweg gewinnen konnte. „Herford ist gut gestartet und Zuhause immer eine Macht. Zudem wurde der Kader unter der Woche mit der Rückkehr des zweiten Imports Guillaume Naud weiter verstärkt. Das wird mit Sicherheit ein ganz enges Spiel, in dem beide Teams alles abrufen müssen. Die Mannschaft, die mehr Disziplin und Kampf zeigt, wird sich durchsetzen.“

Ähnlich knifflig wird die Aufgabe am Sonntagabend in Diez, wenn Krefeld zu Gast ist am Heckenweg. „Wir haben das erste Saisonspiel in Krefeld gewonnen, was natürlich gut ist. Wir wissen, wie wir diese Mannschaft schlagen können. Allerdings war das damals auch ein Spiel, in dem beide Teams noch sehr nervös agiert haben. Ich denke, wir können dieses Mal deutlich mehr Struktur und sicherlich auch deutlich mehr Tempo im Spiel erwarten.“