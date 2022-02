Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Lange Zeit gut verkauft, am Ende vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch verloren: Die EG Diez-Limburg war am Dienstagabend als Außenseiter ins niederländische Tilburg gereist, um gegen den mehrfachen Oberliga-Meister anzutreten. Und die Trappers wurden mit zunehmender Spieldauer ihrer Favoritenrolle gerecht, setzten sich am Ende mit 5:2 durch.

Bereits am Freitag (19 Uhr) gibt es ein Wiedersehen, wenn die Rockets erneut in Tilburg antreten müssen. Am Sonntag steigt dann das mit Spannung erwartete Heimspiel gegen die Hammer Eisbären am Diezer Heckenweg (18.30 Uhr).



EGDL-Trainer Jan Pantkowski konnte auf insgesamt 14 Feldspieler zurückgreifen - der Trend ging zuletzt deutlich nach oben. Immer mehr Spieler sind aus der Quarantäne zurück, dazu halfen auch die Förderlizenzspieler aus Bad Nauheim (3), Kassel (1) und Mannheim (1) erneut extrem. Auf den beiden Importstellen scheint Cody Drover gesetzt, die zweite Position nahm dieses Mal wieder Kevin Loppatto ein (für Jordan King, der am Sonntag gespielt hatte).

Dass die Gastgeber von Beginn an spielerisch die Akzente setzen würden, das war allen schon vor der Partie klar. Daher war das deutliche Chancenplus nach 20 Minuten auch nicht verwunderlich. Doch ein erneut glänzend aufgelegter Jan Guryca im Rockets-Kasten hielt lange die Null - und sollte auch im weiteren Spielverlauf dafür sorgen, dass das Ergebnis lange knapp war.

Die Rockets gingen ihrerseits sogar in Führung: Leon Köhler bediente bei einem Konter Mustergültig Kevin Loppatto, der mit einer Direktabnahme zum 1:0 für die EGDL traf (5.). Erst kurz vor der ersten Pausensirene gelang Ties van Soest der verdiente Ausgleich für die Trappers (20.). Und der Stürmer, der zum Spieler des Abends gewählt wurde, besorgte im zweiten Abschnitt auch die erste Führung für Tilburg (27.). Mit dem knappen Zwischenstand von 2:1 wurden zum letzten Mal die Seiten gewechselt.

Mit zwei zum Teil sehr sehenswert herausgespielten Toren entschieden die Trappers im finalen Drittel dann die Partie: Kevin Bruijsten (42.) und Diego Hofland (51.) schossen eine komfortable 1:4-Führung heraus. Dass die EGDL sich aber nie aufgab, zeigte die Antwort in Minute 57: Wieder war Leon Köhler der Vorbereiter, dieses Mal drückte aber Nikita Krymskiy, der am Wochenende auch bei einem Länderspiel der U18 für Deutschland getroffen hatte, die Scheibe über die Linie (57.). Den Schlusspunkt setzte eine Minute später Brett Bulmer mit dem 5:2 für die Trappers (58.).

Wenn sich beide Teams am Freitagabend wiedersehen, werden die Rollen erneut klar verteilt sein. Tilburg geht als Favorit in das Spiel, Diez-Limburg wird den Gegner maximal lange ärgern wollen. Anders ist die Rockets-Perspektive dann aber am Sonntag: Im Heimspiel gegen die Hammer Eisbären wollen die Mannen um Trainer Pantkowski den nächsten Sieg auf heimischem Eis einfahren. Dafür hoffen die Rockets erneut auf die Unterstützung von den Rängen, wo Zuschauer ohne regionale Beschränkung in die Halle dürfen.