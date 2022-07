Von der Ostsee an die Lahn

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Hamburg, Krefeld, Wolfsburg, Düsseldorf, Rosenheim und Landshut. Das sind die Jugendstationen von Maximilian Herz. Herz spielte in seiner Jugend bei renommierten Clubs und hat eine grundsolide Ausbildung genossen. In der DNL absolvierte er für Düsseldorf, Rosenheim und Landshut 91 Spiele. Nun schließt er sich dem Oberligisten EG Diez-Limburg an.

Seine ersten Stationen im Seniorenbereich sind den EGDL-Fans gut bekannt, denn es handelt sich um Herne und Neuwied. Maximilian Herz kennt daher den Diezer Heckenweg bereits. Der Sportliche Leiter Arno Lörsch über Herz: „Max hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er in der Oberliga spielen kann und ich schätze an ihm seine offene Art und seine positive Einstellung. Er wird unserer jungen Mannschaft sicherlich guttun und wir hoffen gleichzeitig, dass er seine Entwicklung aus den letzten Jahren vorantreiben kann.“