Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Egils Kalns kommt ein weiterer Importspieler aus Lettland zur EG Diez-Limburg.

31 Jahre alt und zuletzt 19 Spiele und zwölf Punkten in der lettischen Nationalmannschaft sowie 30 Punkte in der polnischen Ekstraliga für JKH GKS Jastrzębie verbuchte der Neuzugang der Rockets. Insgesamt hat Kalns bereits über 275 Tore in seiner Karriere geschossen, hinzu kommen 214 Assists.



Der Sportliche Leiter Arno Lörsch sagt: „Wir haben uns aus verschiedenen Gründen für Egils entschieden. Zum einen verfügt er über sehr große internationale Erfahrung und hat bei seinen Engagements außerhalb von Lettland sowohl in England als auch in Finnland und Polen gezeigt, dass er konstant auf hohem Niveau spielen kann. Natürlich waren bei der Wahl des dritten Importspielers auch individuelle Dinge von besonderer Wichtigkeit. Für uns bringt Egils all diese Attribute und Fähigkeiten mit und wir glauben, dass er genau der richtige Spieler und auch genau der richtige Charakter für das Team ist.“