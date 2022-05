Zuletzt Betreuer in Bremerhaven und Spieler in Sande

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Andrej Teljukin ist neuer Trainer der EG Diez-Limburg in der Oberliga Nord.

Zuletzt stand Teljukin nicht nur als Betreuer an der Bande der Fischtown Pinguins in Bremerhaven, sondern war auch noch in der Regionalliga Nord bei den Jadehaien Sande als aktiver Spieler unter Vertrag. „Ich beende nun endgültig meine Karriere als aktiver Spieler, möchte aber das Eishockey nicht an den Nagel hängen. Der nächste für mich logische Schritt war es, als Trainer einen Job zu übernehmen. Es wird ungewohnt sein, an der Bande zu stehen und nicht mehr aktiv auf dem Eis eingreifen zu können“, sagt der neue Coach der Rockets.