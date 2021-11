Rockets am Dienstag Zuhause gegen den Spitzenreiter

​Die nächsten Spiele werden hart für die EG Diez-Limburg, die es nun nach und nach mit den Topteams der Liga zu tun bekommt. Erster Gegner ist bereits am Dienstagabend der niederländische Serienmeister Tilburg Trappers. Das Heimspiel der Rockets am Diezer Heckenweg beginnt um 20 Uhr.

Die meisten Punkte, das beste Torverhältnis: Mit den Trappers aus Tilburg kommt der aktuelle Tabellenführer der Oberliga Nord an den Diezer Heckenweg. Bereits das erste Duell konnten die Niederländer am Heckenweg für sich entscheiden. Die Rockets werden versuchen, daraus zu lernen und es dieses Mal besser zu machen.

„Wir müssen dringend versuchen, unseren Plan von der ersten Minute an umzusetzen“, sagt Arno Lörsch, Sportlicher Leiter der Rockets. „Zuletzt waren wir nicht immer von Anfang an bereit und sind dann einem Rückstand hinterhergelaufen. So wie gegen Hamburg, als es nach 20 Minuten 1:4 steht.“

Das Gute: Die Rockets kämpfen sich meist beeindruckend zurück ins Spiel. Das Schlechte: Es reicht dann dennoch nicht zu Punkten, weil der Gegner den Vorsprung ins Ziel zu bringen. „Die Mannschaft zeigt immer wieder Charakter, ist zum Beispiel gegen Hamburg nach 20 Minuten auch nicht grundsätzlich drei Tore schlechter als der Gegner. Wir müssen es schaffen, früher ins Spiel zu kommen und diese Rückstände zu verhindern. Halten sich alle an den Gameplan, dann ist das sicherlich möglich.“

Personell wird sich erst zu Wochenbeginn zeigen, wer alles zur Verfügung steht für Cheftrainer Jeffrey van Iersel. Hinter dem Einsatz von Förderlizenzspielern aus Köln und Bad Nauheim steht ebenso ein Fragezeichen wie hinter dem Einsatz des einen oder anderen Routiniers. „Aber das werden wir final am Montag sehen“, sagt Lörsch. „Es kann gut sein, dass wir erneut einen großen Kader zur Verfügung haben.“