​Viele Wochen harter Arbeit liegen hinter der EG Diez-Limburg, die nach dem Aufstieg in die Oberliga Nord nicht nur an den sportlichen Themen zu arbeiten hatte. Weil jedoch der Saisonstart immer wieder verschoben werden musste, die Liga startet am 6. November, wurde auch das geplante Vorbereitungsprogramm kräftig durcheinandergewirbelt.

Umso bemerkenswerter, welche Gegner sich die Rockets geangelt haben: Am Sonntag empfängt die EGDL am Diezer Heckenweg mit dem Herner EV nicht nur einen weiteren Hochkaräter, sondern auch einen der Meisterschaftsfavoriten der Oberliga Nord. Das Spiel gegen den Traditionsverein aus dem Pott beginnt um 18 Uhr, Tickets sind noch online und an der Abendkasse erhältlich.

„Wir freuen uns auf das nächste tolle Spiel vor heimischen Fans“, sagt Vorstandsmitglied Willi Lotz. „Unsere Mannschaft hat schon in der Vorwoche gegen Bad Nauheim zwei tolle Spiele abgeliefert. Die Jungs haben es einfach verdient, dass sie auch am Sonntag wieder toll von den heimischen Fans angefeuert werden.“ Insgesamt 660 Fans sind für dieses Spiel zugelassen, die Rockets hoffen erneut auf zahlreiche Gäste. „Hier geht es nicht nur um ein Vorbereitungsspiel“, sagt Willi Lotz. „Es geht darum jedes Spiel als Zuschauer und Spieler zu genießen nach langen Wochen und Monaten, in denen wir alle nicht wussten, ob wir so schnell wieder Eishockey vor Zuschauern erleben dürfen. Wir dürfen – also setzten wir gemeinsam ein starkes Zeichen, für unseren Sport und für die Rockets. Es wäre fatal, wenn die Zuschauer die vielen Bemühungen hinter den Kulissen jetzt nicht honorieren würden.“

Das Spiel am Sonntag gegen Herne ist das einzige Heimspiel für die nächsten zwei Wochenenden. In der Folgewoche steht das Rückspiel an, dann am Freitag in Herne (20 Uhr). Tickets gibt es online unter www.egdl.de sowie Resttickets an der Abendkasse, die ab 17 Uhr öffnet.