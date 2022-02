Lesedauer: ca. 1 Minute

​Endspurt in der Oberliga Nord für die EG Diez-Limburg. Die Rockets biegen ein auf die Zielgerade der Hauptrunde. Noch zehn Spiele sind zu absolvieren, bis eine von Corona geprägte Vorrunde in den Büchern ist. Die EGDL empfängt am Freitag die Hannover Scorpions (20 Uhr) und reist am Sonntag zu den Black Dragons Erfurt (16 Uhr).

Wer auch immer derzeit den Spielplan in der Oberliga Nord aktuell hält - es dürfte ein Fulltime-Job sein. Spiele, die heute angesetzt werden, können schon morgen wieder abgesagt werden. Und nur, weil man morgens ankündigt, am gleichen Abend gegen Team XY zu spielen, muss das noch lange nicht so sein. Corona hat die Oberliga nach wie vor voll im Griff. Immer wieder fallen Teams wegen positiver Fälle bei Spielern aus.

Die Hauptrunde wurde daher bis zum 13. März verlängert, um noch Nachholspiele zu ermöglichen. Aber, auch das scheint jetzt schon klar: Um am Ende Play-offs zu spielen, muss man sich möglicherweise nicht dafür qualifizeirt haben, sondern zum richtigen Zeitpunkt einfach nur gesund sein und frei von Corona. Erinnerungen werden wach an die Vorsaison, als der abgeschlagene Tabellenletzte Pre-Playoffs spielen durfte, weil vor ihm einige Teams - unter anderem die Rockets - Corona-bedingt passen mussten.

Der Spielplan für das Wochenende sieht - wenn alles nach Plan läuft - für die Rockets zwei schwere Spiele vor. Am Freitag empfängt die EGDL mit den Hannover Scorpions den Vorjahresmeister der Oberliga Nord. Weil die sportlichen Erwartungen dort in dieser Saison nicht mit den Ergebnissen übereinstimmten, trennte man sich von Trainer Tobias Stolikowski. Wer den Tabellendritten in Diez coachen wird, ist (öffentlich) noch nicht bekannt. Am Dienstag gegen Essen sollte Dieter Reiss als Interimscoach fungieren, bis die Partie - ganz genau - wegen Corona kurzfristig abgesagt wurde.

Am Sonntag reisen die Rockets dann zu den Black Dragons aus Erfurt. Das Team aus Thüringen, momentan Tabellenachter, liegt der EGDL eigentlich. Allerdings haben sich die Vorzeichen durch die zahlreichen Abgänge im Saisonverlauf natürlich verändert. Dennoch will die Mannschaft von Trainer Jan Pantkowski in beiden Spielen wieder unter Beweis stellen, dass man mit viel Einsatz und Willen jedem Team in der Liga das Leben schwer machen kann.