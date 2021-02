Lesedauer: ca. 1 Minute

​Erneut stehen drei Spiele für die Rostock Piranhas an. Im heimischen Raubfischbecken treffen sie nun am Freitag auf den Herner EV.

Nachdem sie am Mittwoch schon auf dem Weg waren, mussten sie kurz hinter Lübeck umkehren, da sie unterwegs die Info erreichte, dass es beim letzten Gegner, den Hammer Eisbären, einen Corona-Fall gegeben hat. Zum Glück waren alle Spieler der Piranhas bei den anschließenden Tests negativ und so kann es im Programm weitergehen. Der Gegner des Heimspiels am Freitag ist in dieser Saison schwer einzuschätzen, steht aber derweil auf dem fünften Platz der Tabelle und will diesen Play-off-Platz verteidigen.

Am Sonntag geht es wieder auf weite Fahrt zum Krefelder EV, dem derzeitigen Tabellennachbarn. Das letzte Aufeinandertreffen konnten die Gastgeber vor zwei Wochen mit 3:2 knapp für sich entscheiden. Erstes Bully ist um 17 Uhr.

Am Dienstag bestreiten die Piranhas ihre kürzeste Auswärtsfahrt. Auf dem Spielplan stehen dann Crocodiles Hamburg. Der Tabellensechste hat noch eine Rechnung offen, denn das erste Aufeinandertreffen der Saison entschieden die Piranhas mit 6:5 knapp für sich. Der Puck fällt hier um 19.30 Uhr.