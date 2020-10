Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das Trainerteam und der Vorstand der Rostock Piranhas müssen noch einmal die Kaderplanungen intensivieren, da zwei Spieler trotz bestehendem Vertrag nicht mehr zum Team zurückkehren werden: Josh Rabbani und Werner Hartmann.

Während Rabbani aus beruflichen Gründen in den USA geblieben ist, wird Hartmann aus privaten Gründen nicht mehr nach Rostock zurückkehren. „Der Vorstand kann beide Entscheidungen nachvollziehen, auch wenn sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommen, und hat die Verträge mit den Spielern aufgelöst. Wir wünschen an dieser Stelle Josh und Werner alles Gute für Ihre Zukunft und bedanken uns für ihren Einsatz bei den Piranhas“, so der REC in seiner Mitteilung. Außerdem wird Konstantin Koopmann den REC verlassen.

Der Kooperationspartner aus Weißwasser, die Lausitzer Füchse, hat insgesamt acht Spieler mit einer Förderlizenz für die Piranhas ausgestattet, darunter auch einen alten Bekannten.

Für das Tor wurde Eric Steffen lizenziert, so dass die Piranhas mit insgesamt drei Torhütern planen können. Für die Verteidigung kehrt Tim Junge zurück nach Rostock. Ein weiterer Verteidiger ist Moritz Raab. Für den Sturm wurden die Spieler Lars Reuß, Luis Rentsch, Ludwig Nirschl, Luis Müller und Tim Detig lizenziert.