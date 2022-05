Lesedauer: ca. 1 Minute

​Verteidiger folgt dem Coach – der Herforder EV präsentiert mit Dominik Scharfenort den vierten Neuzugang für die kommende Saison. Der 34-jährige Verteidiger folgt dabei dem neuen HEV-Trainer Milan Vanek und wechselt von den Dinslaken Kobras aus der Regionalliga zu den Ice Dragons.

„Dominik hat ein sehr gutes Auge und viel Erfahrung, auch in den SpecialTeams. Zudem ist er ein Verteidiger, der auch Torgefahr ausstrahlt und ich habe keine Bedenken, dass er sich schnell in die Oberliga zurückarbeiten wird“, äußert sich Milan Vanek zum Wechsel des Neu-Herforders.

Bis zur Saison 2015/16 spielte Dominik Scharfenort in der Oberliga, wobei er damals für Ratingen, Essen, Dortmund und Herne auf insgesamt 158 Einsätze kam. Die ostwestfälischen Fans kennen den gebürtigen Essener jedoch noch mehr aus den gemeinsamen Regionalligazeiten. Fünf Spielzeiten verteidigte er nochmals für die Ratinger Ice Aliens in der 4. Liga, wechselte vor der Coronapandemie nach Neuwied und war zuletzt für die Dinslaken Kobras aktiv. In der vergangenen Saison absolvierte Dominik Scharfenort 30 Spiele, in denen er zwölf Mal traf und 14 weitere Torvorlagen gab. Erstaunlich ist seine Bilanz im Hinblick auf abzusitzende Strafen. Lediglich vier Minuten handelte er sich als Verteidiger ein und kam auch in der Vergangenheit immer mit sehr wenig Strafminuten aus, was für einen Verteidiger ungewöhnlich ist, jedoch auf sehr viel Übersicht – auch in brenzligen Situationen – schließen lässt.