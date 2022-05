Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Icefighters Leipzig geben ihren erste Neuzugang für die Oberliga-Saison 2022/23 bekannt: Von den Blue Devils Weiden wechselt Dominik Piskor nach Sachsen.

Der 1,90 Meter große Rechtsschütze kam aus Tschechien in die zweite Liga nach Bayreuth und ging von da nach Memmingen in die Oberliga Süd. Hier schlug er richtig ein und war Top-Torjäger bei den Memminger Indians. Danach zog es ihn nach Herne, wo er im Abschluss seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte. Im zweiten Jahr bei den Miners bremste ihn eine schwere Verletzung aus. Vergangenen Saison spielte er nach kurzem Gastspiel in Lindau beim späteren Oberliga-Süd-Meister Weiden.

„Wir haben mit Dominik einen Torjäger verpflichten können, der die Liga und unseren Standort bereits kennt. Er ist nach seiner Verletzung wieder hundertprozentig fit und wird bei uns auf jeden Fall offensiv für mehr Durchschlagskraft sorgen. Wir freuen uns auf ihn“, so Headcoach Gerike.