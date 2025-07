Lesedauer: ca. 8 Minuten

Das ist der aktuelle Personalstand bei den Oberligisten in Nord und Süd – nun leider ohne die ausgeschiedenen Moskitos Essen.

Onesto Tigers Bayreuth

Torhüter: Maximilian Meier (Hamm/ON); Verteidigung: Jannis Hüserich (Essen/ON), Ondrej Nedved, Jan Niklas Pietsch (Riessersee/OS), Adam Schusser (Stuttgart/OS), Leon Schuster, Michal Spacek; Sturm: Alex Barber (USA; Cergy-Pontoise/FRA1), Kyle Bollers (CincinnattiECHL), Aidan Brown, Jan Hammerbauer, Florian Lüsch, Dominik Piskor, Lars Stelzmann (Essen/ON), Sam Verelst

Trainer: Larry Suarez

Deggendorfer SC

Torhüter: Raffael Fössinger, Timo Pielmeier; Verteidigung: Niklas Heinzinger (Bietigheim/OS), Silvan Heiß, Brett Humberstone (Herford/ON), Marcel Pfänder, Ondrej Pozivil, Viktor Skorohodov, Philip Wachter (Landshut/DEL2); Sturm: Marco Baßler, Viktor Buchner (Schwenningen/DEL), Julian Elsberger, Jaroslav Hafenrichter, Dante Hahn (Hamm/ON), Dylan Jackson (CAN; Arizona State Uni/NCAA), Ty Jackson (CAN; Arizona State Uni/NCAA), Curtis Leinweber, Niklas Pill, Petr Stloukal

Trainer: Casey Fratkin (Hamm/ON)

Füchse Duisburg

Torhüter: Marko Brlic (Dortmund/RW), Leon Hümer (Düsseldorfer EG/DEL), Leon Willerscheid (Mannheim/DEL); Verteidigung: Michel Ackers (Herne/ON), Pascal Grosse, Aaron Krebietke, Philip Kuschel (Hamm/ON), Niklas Mannes, Noah Münzenberger (Köln U20), Erek Virch (Halle/ON); Sturm: Brooklyn Beckers, Jack Bloem (Höchstadt/OS), Michael Fomin, Egils Kalns (LET; Bad Tölz/OS), Nardo Nagtzaam, Klavs Planics (LET; Höchstadt/OS), Edwin Schitz, Martin Schymainski, Sandis Zolmanis (Essen/ON), Adam Zoweil

Trainer: Frank Petrozza (Heilbronn/OS)

Erding Gladiators

Torhüter: Leon Meder, Niklas Schlammer, David Zabolotny (Bietigheim/OS); Verteidigung: Bastian Cramer, Eberhardt (Hannover Scorpions/ON), Jesse Kauhanen (Salzburg U20), Elia Ostwald, Paul Pfenninger, Mark Waldhausen, Paul Wallek; Sturm: Thomas Brandl, Maximilian Forster, Lukas Gaus, Dennis Henter, Grady Hobbs, Elias Maier, Cheyne Matheson (CAN), Erik Modlmayr, Björn Salhi (Landshut/DNL), Luis Scheibengraber, Marc Schmidpeter (Bad Tölz/OS), Marcel Tabert (Landshut/DEL2)

Trainer: Dominik Quinlan (Klostersee/BYL)

Black Dragons Erfurt

Torhüter: Patrick Glatzel; Verteidigung: Jonas Gerstung, Niklas Jakob, Rene Kramer, Julian Schams, Tobias Schmitz, Eric Wunderlich; Sturm: Florian Apitz, Tom Banach, Fritz Denner, Robin Erkinjuntti (FIN), Santeri Haarala (FIN), Enzo Herrschaft, Nils Herzog (FASS Berlin/RO), Maurice Keil, Joe Kiss, Miro Markkula (FIN; Hamm/ON), Louis Postel, Harrison Reed (CAN),

Trainer: Sebastian Wolsch (Weisswasser U23)

EV Füssen

Torhüter: Benedikt Hötzinger, Timotej Pancur (Amberg/BYL); Verteidigung: Lennart Britsch, Henry Homann (Memmingen/OS), Nicolas Jentsch, Felix Linden (Peiting/OS), Moritz Nerb; Sturm: Tim Flammann, Nikita Naumann, Pius Seitz, Marek Slavik (TCH; Slavia Prag/TCH2), Matyas Stransky (Sonthofen/DEU5), Julian Straub, Ondrej Zelenka

Trainer: Daniel Jun (Kaufbeuren/DEL2)

Saale Bulls Halle

Torhüter: Nils Kapteinat, Kai Kristian; Verteidigung: Erik Gollenbeck, Erik Hoffmann, Marvin Neher (Freiburg/DEL2), Aaron Reinig (Hannover Scorpions/ON), Vojtech Suchomer; Sturm: Alex Berger, Sebastian Christmann (Hannover Indians/ON), Nicolas Cornett (Essen/ON), Adam Domogalla, Robin Drothen (Landshut/DEL2), Robert Hechtl, Thomas Merl, Robin Palka (Hannover Indians/ON), Brett Schaefer (Memmingen/OS), Patrick Schmid, Sergei Stas, Tomi Wilenius (FIN)

Trainer: Marko Raita

Hammer Eisbären

Torhüter: Kyle Hagen, Brett Jaeger (Hannover Indians/ON); Verteidigung: Samuel Dotter, Lucas Flade (Bayreuth/OS), Fabio Frick (Essen/ON), Tom Geischeimer, Lars Reuß, Leon Schulz (Bietigheim/OS); Sturm: Gianluca Balla, Jona Dannöhl, Jan Kryzek (Tichy/POL1), Dominik Lascheit, Daniel Reichert, Linus Wernerson Libäck (Duisburg/ON), Pontus Wernerson Libäck (Duisburg/ON), Thomas Zuravlev

Trainer: Tobias Stolikowski (Hannover Scorpions/ON)

EC Hannover Indians

Torhüter: Timo Herden, David Miserotti-Böttcher (Herne/ON); Verteidigung: Tom Eric-Bappert, Fabian Belendir, Ryker Killins, Phillip Messing, Tobias Möller, Luca Trinkberger, Julian Wäser; Sturm: Brent Aubin (Bad Nauheim/DEL2), Ryan Gropp (CAN; Bietigheim/OS), Billy Jerry (Füssen/OS), Fedor Kolupaylo (Bietigheim/OS), Lucca Krüger, Emil Lessard-Aydin (Herford/ON), Jacob Lagace (Kaufbeuren/DEL2), Ryon Moser (Regensburg/DEL2), Jari Neugebauer (Lindau/OS), Jussi Petersen, Alex Samusev (Stuttgart/OS)

Trainer: Raphael Joly

Hannover Scorpions

Torhüter: Fabian Gensicke, Marco Wölfl (Weiden/DEL2); Verteidigung: Yannick Drews (Dresden/DEL2), Alexander Heinrich, Jan Pavlu (Heilbronn/OS), Andy Reiss, Dennis Schütt (Halle/ON), Thomas Supis (Heilbronn/OS); Sturm: Sahir Gill (CAN; Nitra/SVK1), Norman Hauner (Rosenheim/DEL2), Christoph Kabitzky, Justin Kirsch, Jordan Knackstedt, Michael Knaub, Lukas Kopietz (Köln U20), Arturs Kruminsch, Allan McPherson (CAN), Nick Miglio (Selb/DEL2), Marc-Olivier Vallerand (CAN; Sheffield/EIHL)

Trainer: Kevin Gaudet

Heilbronner Falken

Torhüter: Patrick Berger; Verteidigung: Spencer Berry (Hamm/ON), Leon Fern (Essen/ON), Malte Krenzlin, Corey Mapes, Jeroen Plauschin (Selb/DEL2), Lars Schiller; Sturm: Calder Anderson, Frederik Cabana, Marvin Drothen (Bietigheim/OS), Paul Fabian (Memmingen/OS), Sebastian Hon, Niklas Jentsch, Robin Just, Luis Ludin, Nolan Ritchie, Gunars Skvorcovs (LET), Thore Weyrauch

Trainer: Niko Eronen (Jesenice/AlpsHL)

Herforder Ice Dragons

Torhüter: Jakub Urbisch, Kieren Vogel; Verteidigung: Mika Hupach, Dennis König, Sebastian Moberg (FIN; Leipzig/ON), Michael Schaaf, Yannis Walch, Nick Walters; Sturm: Gleb Berezovskyy, Marius Garten, Jegors Kalnins, Jannis Kälble (Duisburg/ON), Leon Köhler, Ryley Lindgren (CAN), Davyd Makutsky (Stuttgart/OS), Jackson Pierce (USA; Atlanta/ECHL), Dennis Stich, Timo Sticha, Nils Wegner, Philip Woltmann

Trainer: Henry Thom

Herner EV Miners

Torhüter: Lukas Schulte (Neuwied/CEHL); Verteidigung: Hugo Enock, Julian Herbold, Niklas Heyer, Justus Meyl, Nicklas Müller Raik Rennert (Rostock/ON); Sturm: Marius Demmler (Hamm/ON), Nick Ford (USA,Roanoke/SPHL), Marc Hofmann (Riessersee/OS), Tommy Munichiello (USA; Roanoke/SPHL), Dennis Palka (Hannover Indians/ON), Valentin Pfeifer, Lennart Schmitz, Brad Snetsinger, Matteo Stöhr, Leon Tettenborn (Kassel U20/DNL2)

Trainer: Dirk Schmitz

Höchstädt Alligators

Torhüter: Nico Zimmermann; Verteidigung: Fabiano Benz (Mannheim/DNL), Jake Fardoe (CAN), Petr Gulda (Miesbach/BYL), Niklas Hane, Philipp Stobbe, Martin Vojcak; Sturm: Leon Dalldush, Samuel Eriksson (SWE, Duisburg/ON), Tyler Gron (Hannover Indians/ON), Max Jelevac (USA; Powell/BCHL), Vincent Jiranek (Heilbronn/OS), Dmitrij Litesov, Patrik Rypar, Anton Seewald, Dennis Swinnen (Herne/ON), Roman Zap (Crimmitschau/DEL2), Tim ZImmermann

Trainer: Morgan Persson

Icefighters Leipzig

Torhüter: Luke Epping, Eric Hoffmann, Konstantin Kessler; Verteidigung: Jakob Ficenec (Liberec U20), Roberto Geiseler, Steve Hanusch, Philipp Hertel, Samuel Mantsch (Stuttgart/OS), Andre Schietzold, Robin Thalmeier; Sturm: Aleksej Abramov (Düsseldorfer EG U20), Yannic Bauer, Konstantin Bongers, Marek Brada (TCH, Znojmo/TCH1), Tim Detig (Bayreuth/OS), Max Herzog (Mannheim/DNL), Vincent Hessler (Dresden/DEL2), Tom Pauker, Jan-Luca Schumacher, Daniel Schwammberger (Selb/DEL2), Daniel Visner, Luke Volkmann, Marc Zajic (Riessersee/OS)

Trainer: Patric Wener

EV Lindau Islanders

Torhüter: Daniel Filimonov (Lausitz/DEL2), Julian Hübner, Keanu Salmik (Stuttgart/OS); Verteidigung: Fabian Baßler, Lukas Bender (Hannover Scorpions/ON), Kazuki Lawlor (JAP;Torun/POL), Patrick Raaf-Effertz, Steffen Tölzer, Robin Wucher; Sturm: Valentin Busch, Eetu Elo (FIN; Halle/ON), Andreas Farny, Dominik Grafenthin, Zan Jezovsek (SLO), Marcus Marsall, Damian Schneider, Leon Sivic, Nicolas Strodel, Corwin Wucher, Marvin Wucher

Trainer: Michael Baindl

ECDC Memmingen Indians

Torhüter: Louis Eisenhut, Bastian Flott-Kucis, Justus Roth (Essen/ON); Verteidigung: Connor Blake (CAN; Anglet/FRA1), Bernhard Ettwein, Patrick Kurz, Dominik Meisinger, Maximilian Menner (Bayreuth/OS), Robert Peleikis, Linus Svedlund; Sturm: Felix Brassard (CAN; Peiting/OS), Denis Fominych, Timo Gams (Halle/ON), Tim Gorgenländer (Ravensburg/DEL2), Edgars Homjakovs, Nikita Krymskiy, (Selb/DEL2), Markus Lilich, Tobias Meier, Brett Ouderkirk (Heilbronn/OS), Milan Pfalzer, Jayden Schubert

Trainer: Daniel Huhn

EHF Passau Black Hawks

Torhüter: Marco Eisenhut, Janik Engler; Verteidigung: Alexander Biberger (Höchstadt/OS), Marlon dÀcunto, Tom Horschel, Thomas Nuss; Sturm: Tjalf Deichmann (Neuwied/CEHL), Brendan Harrogate (CAN; Herne/ON), Zack Nazzarett (USA; Macon/SPHL), Elias Rott, Rene Röthke, Andrew Schembri, Christian Schmidt (Regensburg/DEL2), Jonas Stern

Trainer: Petr Bares

EC Peiting

Torhüter: Andreas Magg, Tommi Steffen (Lindau/OS); Verteidigung: Marcus Gretz (Lindau/OS), Fabian Hickl, Daniel Holzmann, Simon Mayr, Tim Mühlegger (Schongau/BYL), Christian Obu (Lindau/OS), Fabian Weyrich; Sturm: Carson Briere (Sisak/AlpsHL), Markus Czogallik, David Diebolder, Lukas Gohlke, Niklas Greil, Markus Habermann, Thomas Heger, Dennis Krutsch, Sebastian Laßmann (Ingolstadt U20/DNL), Carson MacKinnon (CAN; Neuillys-sur-Marne/FRA 2), Philipp Markgraf, Justin Maylan (CAN; Gap/FRA1)

Trainer: John Sicinski

SC Riessersee

Torhüter: Andreas Mechel, Patrik Mühlberger (Rosenheim/DEL2); Verteidigung: Luca Allavena, Tobias Echtler (Landshut/DEL2), Lenny Elwing (Eisbären Berlin U20), Luis Jäckle, Jesse Roach (Bietigheim/OS), Thomas Schmid; Sturm: Quirin Bader (Kaufbeuren/DEL2), Alex Benkert, Christopher Chyzowski (Höchstadt/OS), Parker Colley (CAN; Angers/FRA1), Lubor Dibelka, Tim Hettich, Alexander Höller, Tobias Kircher, Leon Neiger (Bern U20/SUI), Kilian Raubal, Andreas Schneider (Rosenheim/DEL2), Robin Soudek (TCH), Johannes Steinhübl

Trainer: Hunor Marton

Rostock Piranhas

Torhüter: Sebastian Albrecht, Timon Bätge; Verteidigung: Joshua Geuß (Hamm/ON), Connor Hannon, Leon Häring, Walther Klaus (Leipzig/ON), Louis Stromberg, Nicolas Turnwald; Sturm: Michael Burns (Leipzig/ON), Ilja Fleischmann, Jay Luknowsky (Hamm/ON), Kevin Kunz, Kilian Steinmann, Filip Stopinski, Thomas Voronow, Jonas Wolter (Hannover Indians/ON), Jesper Öhrwall

Trainer: Lenny Soccio

Selber Wölfe

Torhüter: Michael Weidekamp; Verteidigung: Thomas Gauch (Hannover Indians/ON), Kende Kassay-Kezi, Dominik Müller (Weiden/DEL2), Moritz Raab, Stephan Tramm (Hannover Scorpions/ON), Daniel Ulrich; Sturm: Richard Gelke, Patrick Klöpper (Hannover Scorpions/ON), Fabjon Kuqi (Rosenheim/DEL2), Niko Lahtinen (FIN; Visby/SWE3), Philip Rubin (Köln U20/DNL), Chris Schultz, Lois Spitzner, Philip Ziesche (Lausitz/DEL2)

Trainer: Felix Schütz

Stuttgart Rebels

Torhüter: Erik Eder, Nick Jordan Vieregge (Erfurt/ON); Verteidigung: Matteas Derraugh (Lake Forrest/NCAA III), David Kirchhoff, Nolan Renke, Toni Ritter (Lausitz/DEL2); Sturm: Alex Blais (CAN; Montreal Rangers/QJHL), Massimo Engel (Eisbären Berlin/DNL), Calvin Fischer, Nico Geidl, Jannik Herm, Jayden Lammel (CAN; Alvinston/OSHL), Matthew Pistilli (CAN), Reagan Poncelet (CAN; Brierdrest; ACAC), Daniel Pronin, Fabian Renner, Florian Renner (Mannheim U20/DNL)

Trainer: Jan Melichar

Tilburg Trappers

Torhüter: Cedrick Andree, Danylo Douma (Groningen/NEL2), Ruud Leeuwesteijn; Verteidigung: Björn Borgman, Mike Dalhuisen, Kilian van Gorp, Alexei Loginov, Noah Muller, Jordy Verkiel, Giovanni Vogelaar; Sturm: Donny van Belkom, Daniel Bindels (Kaufbeuren/DEL2), Max Hermens, Delaney Hessels, Reno de Hondt, Phil Marinaccio (CAN), Matt MacLeod (Zell am See/ALPHS), Kobe Roth (USA), Ties van Soest, Danny Stempher, Marvin Timmer, Justin van der Ven

Trainer: Danny Albrecht (Essen/ON)

Tölzer Löwen

Torhüter: Joshua Baron, Enrico Salvarani; Verteidigung: Alexander Fichtner, Alex Großrubatscher (Deggendorf/OS), Korbinian Hopper, Niklas Hörmann, Karel Klikorka (TCH), Florian Krumpe, Simon Manhart (Tölz U20/DNL), Jakob Oberhöller; Sturm: Dominik Daxlberger, Christoph Fischhaber, Johannes Haßmann, Andree Hult (SWE; Deggendorf/OS), Kilian Kathan, Florian Kästele, Christoph Leitner, Ludwig Nirschl (Rosenheim/DEL2), Topi Piipponen (FIN), Toms Prokopovics (Königsbrunn/BYL), Ismailcan Sahanoglu, Nikolas Sauer (Passau/OS), Quirin Schlager, Xaver Schuler (Tölz U20/DNL), Reto Schüpping, Sandro Schönberger, Maximilian Strauß

Trainer: Axel Kammerer