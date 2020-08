Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herforder EV verstärkt sich in der kommenden Oberliga-Saison mit dem Deutsch-Kanadier Emil Lessard-Adyn. Der 20-jährige Stürmer wechselt von den Val-d‘Or Foreurs zu den Ice Dragons und dürfte ein interessanter Neuzugang sein.

Der sportliche Leiter Sven Johannhardt äußert sich über den jungen, zukünftigen Herforder positiv: „Emil wurde in Kanada sehr gut ausgebildet und passt in das junge und hungrige Team der Ice Dragons. Ich bin gespannt, wie er sich beim HEV entwickelt und glaube, dass er uns in der Oberliga sehr helfen kann.“ „Er bringt als junger Spieler bereits sehr viel Physis mit und wird unserem Spiel guttun“, ergänzt Chefcoach Jeff Job.

Emil Lessard-Adyn absolvierte in den vergangenen beiden Spielzeiten über 100 Spiele in der Quebec Major Junior Hockey League, eine der drei Top Juniorenligen in Kanada und erreichte mit seinem Team die Play-offs, die jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr ausgetragen wurden.