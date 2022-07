Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 19-jährige Noam Sherf wechselt von der U20-Mannschaft des ERC Ingolstadt zur EG Diez-Limburg. Geboren in Zoran/Israel spielte er bis zu seinem Umzug nach Deutschland mit elf Jahren Inlinehockey.

In Deutschland angekommen entdeckte Noam Sherf das Eishockey für sich. Er begann bei der U16 der Crocodiles Hamburg, ehe er für knapp vier Jahre an die Ontario Hockey Academy wechselte. Zurück in Deutschland ging es für ihn weiter nach Ingolstadt in die U20.

„Ich hörte, dass der Trainer der Rockets gerne mit vielen jungen Spielern zusammenarbeiten möchte, das hat mir gefallen und da habe ich meine Chance gesehen. Ich möchte physisch stärker werden, mit den älteren Spielern mithalten können, in dieser Liga Fuß fassen, das ist mein Ziel. Ich denke, dass die EGDL mir dort helfen kann und mir den perfekten Einstieg bieten“, so Sherf.

Der Sportliche Leiter Arno Lörsch über die Neuverpflichtung: „Noam weiß, dass der Schritt in den Seniorenbereich ein großer ist, aber er will sich dieser Sache stellen. Er ist ein guter Skater, arbeitet auf dem Eis hart und fleißig. Zudem ist er ein Teamplayer, genau das brauchen wir in der Mannschaft. Da wir einige junge Spieler diese Saison mit von der Partie haben, hat Noam auch hier seine Chance gesehen und ergriffen. Parallel zur ersten Mannschaft wird er auch den Nachwuchs unterstützen.“