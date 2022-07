Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herner EV erhält weitere Unterstützung für die Defensive. Von den Roten Teufeln Bad Nauheim wechselt Mark Shevyrin an den Gysenberg.

Mark ist der Bruder von Denis Shevyrin, der in der Spielzeit 2015/16 mit einer Förderlizenz der Iserlohn Roosters für den HEV auf dem Eis stand. In seinen insgesamt 16 Einsätzen erspielte er sich dabei in Herne einen sehr guten Ruf. Mittlerweile ist Denis Shevyrin als Kapitän des DEL2-Teams der Kassel Huskies im Einsatz.

Nun kommt der nächste Shevyrin an den Gysenberg. Mark Shevyrin ist 21 Jahre alt und ebenfalls Abwehrspieler. Er ist mittlerweile der dritte rechtsschießende Verteidiger im Kader des HEV und hat in der letzten DEL2-Saison in Bad Nauheim und bei dessen Oberliga-Kooperationspartner, der EG Diez-Limburg, bewiesen, dass er im Senioren-Eishockey absolut angekommen ist.

„Er ist sehr ruhig an der Scheibe und spielt den einfachen schnellen Pass. Dazu ist er gut ausgebildet und arbeitet in der Defensive sehr konsequent“, freut sich HEV-Coach Danny Albrecht auf den Neuzugang.

Und auch der in Sankt Petersburg geborene Mark Shevyrin blickt voller Zuversicht auf seine Zeit am Gysenberg voraus: „Herne ist eine Top-Mannschaft in der Oberliga, bei der ich viel Erfahrung sammeln werde und mich gut weiterentwickeln kann“, erklärt er.

Der Kontakt wurde von Herner Seite dabei bereits direkt nach dem Saisonende aufgenommen. „Ich bin sehr gespannt auf meine neuen Teamkameraden sowie die Fans und den Trainerstab“, so Mark Shevyrin.