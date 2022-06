Lesedauer: ca. 1 Minute

​Dennis Swinnen spielt auch in der Saison 2022/23 für den Herner EV. Der Außenstürmer kam vor der abgelaufenen Spielzeit von den Dresdner Eislöwen an den Gysenberg.

Der im belgischen Lier geborene Swinnen kam in seiner ersten Saison für den HEV auf 23 Treffer und 31 Assists in 50 Partien. „Leider ist die Spielzeit nicht so geendet, wie wir es uns alle erhofft haben. Wir haben im einzigen Playoff-Heimspiel gegen den Finalisten aus Memmingen aber bewiesen, dass wir ein großes Kämpferherz haben“, sagt der 28-jährige. „Nun findet ein Umbruch statt, aber es gilt an diese Leistung anzuknüpfen und sie in der kommenden Saison zu bestätigen. Dafür hoffe ich auf die Unterstützung unserer Fans in der Halle“, sagt Dennis Swinnen.

Der schnelle Stürmer, der es in seiner bisherigen Karriere auf 39 DEL-Spiele für den ERC Ingolstadt gebracht hat, wurde im Nachwuchs des Kölner EC ausgebildet und kam dann über die Stationen Krefelder EV, Lausitzer Füchse, Bietigheim und Dresden nach Herne.

„Dennis ist zum Ende der letzten Saison immer besser zurechtgekommen. Er ist sehr schnell und fleißig. Diese Attribute brauchen wir für unser Hockey in der kommenden Saison“, so Danny Albrecht. „Er hat letzte Saison 23 Tore erzielt und ich glaube, dass er durch die etwas andere Spielweise, sein Tore-Konto nach oben schrauben kann“, freut sich der HEV-Coach auf die weitere Zusammenarbeit mit „Swinner“.