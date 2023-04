Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herner EV und Dennis Swinnen gehen in ihre dritte gemeinsame Spielzeit. Der Stürmer hat seinen Vertrag am Gysenberg verlängert und wird auch in der kommenden Saison wieder mit der Rückennummer 97 auflaufen.

2020/21 wechselte der im belgischen Lier geborene Außenstürmer vom DEL2-Team der Dresdener Eislöwen nach Herne und kam für den HEV seitdem auf 104 Einsätze, in denen er 41 Tore erzielte und an weiteren 57 Treffern beteiligt war. In der abgelaufenen Spielzeit musste „Swinner“ immer wieder auf der für ihn ungewohnten Center-Position aushelfen.



„Er wird in der kommenden Saison wieder auf seiner Außenstürmerposition spielen. Hier kann er jeden Block stabilisieren und seine Akzente nach vorne setzen“, freut sich Tobias Stolikowski auf die weitere Zusammenarbeit. „Seine Arbeitseinstellung, seine Defensivarbeit und die Qualität im Backchecking sind für uns und vor allem für seine Teamkollegen unverzichtbar“, weiß der HEV-Coach.

Dennis Swinnen, der sich in Herne mittlerweile richtig heimisch fühlt, hat die abgelaufene Spielzeit abgehakt und blickt nach vorne: „Nach dem Trainerwechsel und den vielen Abgängen bin ich mir sicher, dass wir einen guten Kader haben werden, der uns nicht nur in die Playoffs führt, sondern auch mal die erste Runde überstehen lässt“, sagt er mit einem Augenzwinkern. „Ich freue mich weiterhin für den HEV zu spielen und zu kämpfen. Ich hoffe, dass die Fans uns auch weiterhin so stark unterstützen werden.“