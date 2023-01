Lesedauer: ca. 1 Minute

​„Wir mussten handeln“, so Sportchef Eric Haselbacher „die schweren Verletzungen einiger Spieler zwangen uns zu diesem Schritt und wir haben ein Riesenglück gehabt, dass sowohl der Kanadier mit deutschem Pass, James Bettauer, Ende des Monats zu uns kommt und jetzt sofort Dennis Reimer von den Crocodiles in die Wedemark wechselt“. Dennis Reimer wechselt aus Hamburg zu den Hannover Scorpions.

„Gute persönliche Kontakte einiger Spieler untereinander haben uns die Möglichkeit eröffnet, Dennis Reimer kurzfristig zu verpflichten“, so Haselbacher weiter. Dennis Reimer 29 Jahre alt, 1,96 Meter groß und 104 Kilogramm schwer, ist in Herford geboren und hat seine Eishockeyausbildung neben Herford in Iserlohn und Frankfurt durchlaufen. Dennis Reimer hat über 200 Spiele in der DEL2 in Bad Nauheim und Frankfurt absolviert, ehe er 2019 zu den Crocodiles wechselte. „Ich bin wirklich froh“, so Chefcoach Kevin Gaudet, „dass dieser Wechsel so schnell und unkompliziert geklappt hat“.



Neben der Verpflichtung von Reimer und Bettauer sieht es auch danach aus, dass bis zum Monatsende wohl auch Julian Airich und Christoph Koziol wieder zum Kader stoßen werden. Wann die Ärzte Supis und Götz grünes Licht geben werden, ist nicht ganz sicher, sicher ist allerdings, dass Louis Trattner bereits gegen Diez-Limburg am Freitag wieder dabei sein wird.