Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der erste Neuzugang der EC Hannover Indians für die kommende Saison heißt Dennis Palka.

Damit haben die Indians nach den Schmidts, Andersons und Knaubs wieder ein Bruderpaar im Kader. Dennis Palka ist der ältere Bruder von Indians-Stürmer Robin Palka. Der 30-jährige Stürmer wechselt vom Süd-Oberligisten und Indians-Play-off-Gegner Blue Devils Weiden an den Pferdeturm. Dennis Palka konnte in der vergangenen Saison in 50 Saison- und Play-off-Spielen 45 Scorerpunkte für das Team aus Weiden erzielen.



Indians-Coach Lenny Soccio zu seinem neuen Stürmer: „Wir waren und sind natürlich immer auf der Suche nach guten deutschen Stürmern, die unser Team besser machen. Mit Dennis haben wir jemanden gefunden der Fähigkeiten hat, die uns bislang ein wenig fehlen. Dennis war bei uns schon länger auf der Wunschliste. Wir freuen uns, dass es nun mit ihm geklappt hat.“