​Der Herforder EV vermeldet mit der Vertragsverlängerung von Dennis König die nächste Kadernews für die kommende Saison. Der 24-jährige Verteidiger geht somit in seine fünfte Spielzeit bei den Ice Dragons und blickt inzwischen auf 184 Einsätze für die Ostwestfalen zurück. 2020 wechselte er vom Nachwuchs der Düsseldorfer EG zum HEV, traf selbst zehnmal und legte für weitere 33 Treffer auf.

Die abgelaufene Oberligasaison von Dennis König war ein Spiegelbild der Ice Dragons. Nach einem Auf und Ab in der Vorbereitung und in den ersten Spielen, folgte wie bei fast allen Herforder Akteuren eine lange Durststrecke, in der jeder mit seiner eigenen Leistung beschäftigt war. Nach dem Trainerwechsel stabilisierte sich auch der Defensivmann, benötigte jedoch noch einige Spiele, um an seine sehr gute Vorsaison anzuknüpfen.



„Wir sind schlecht gestartet, haben uns dann irgendwann gefangen, aber für uns als Mannschaft war das bereits zu spät, um noch etwas zu bewegen. Bei uns Spielern herrschte sehr viel Frust, aber unsere Fans haben da sehr geholfen, dass es irgendwann besser wurde“, so Dennis König rückblickend. „Die letzte Spielzeit ist nun verarbeitet und nun gilt es, neu anzugreifen. Ich hoffe, dass wir als Team schnell zusammenfinden, eine gute Saison spielen und unsere Fans begeistern“, so der Verteidiger weiter.

In den vergangenen beiden Jahren hat Dennis König auch die Nachwuchsarbeit des Herforder Eishockey Vereins unterstützt. „Ich bin froh, dass ich dem Nachwuchs bei der Weiterentwicklung helfen kann. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen macht mir Spaß und ist mir wichtig“, gibt Herfords Nummer 52 einen Einblick in seine Zeit neben dem eigenen aktiven Spiel.