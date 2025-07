Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Spielplan der kommenden Oberliga-Saison steht fest. Insgesamt 25 Teams gehen in den beiden Staffeln an den Start, die dann wie gewohnt in den Playoffs den Meister der Eishockey-Oberliga ausspielen. Während der Modus in der Oberliga Süd unverändert bleibt, gibt es in der Oberliga Nord eine Neuerung, was die Hauptrunde angeht.

Oberliga Süd: 14 Teams, 52 Spieltage

Mit den Selber Wölfen und den Erding Gladiators besteht die Oberliga Süd aus 14 Teams. Gespielt wird eine klassische Doppelrunde mit je zwei Heim- und zwei Auswärtsspielen mit 52 Spieltagen. Saisonstart ist am Freitag, den 19. September 2025. Schon einen Tag vorher steigt das offizielle Eröffnungsspiel der Oberliga: Der ECDC Memmingen empfängt am 18. September Aufsteiger Erding. Die Hauptrunde endet am 27. Februar 2026, anschließend folgen vom 1. bis 6. März die Pre-Playoffs der Oberliga Süd.

Oberliga Nord: Neue Struktur mit Zwischenrunde

In der Oberliga Nord treten elf Teams an. Auch hier startet die Hauptrunde am 19. September 2025, allerdings mit 44 Spieltagen bis zum 30. Januar 2026. Danach geht es in eine neue Zwischenrunde mit zwei Gruppen: Gruppe 1 (Platz 1 - 5): Einfachrunde, alle fünf Teams sind für die Playoffs qualifiziert und kämpfen um das Heimrecht. Gruppe 2 (Platz 6 - 11): Einfachrunde, die besten drei sichern sich die restlichen Playoff-Plätze. Durch diese Struktur entfallen die Pre-Playoffs im Norden.

Erwähnenswertes Highlight in der Oberliga Nord: Am 25. Oktober 2025 feiern die Saale Bulls Halle die Eröffnung ihrer neuen Heimspielstätte – mit einem Topspiel gegen die Hannover Indians.

Ab dem Achtelfinale treffen Nord und Süd in einer verzahnten Playoff-Struktur aufeinander:

Achtelfinale (Best-of-Five): 8. bis 17. März 2026

Viertelfinale (Best-of-Seven): 20. März bis 2. April 2026

Halbfinale (Best-of-Seven): 4. bis 17. April 2026

Finale (Best-of-Seven): 19. April bis 3. Mai 2026

Der Meister der Oberliga steht spätestens am Sonntag, den 3. Mai 2026 fest.

Die ersten Spieltage:

Oberliga Nord:

Freitag, 19. September

19.30 Uhr: Füchse Duisburg – Black Dragons Erfurt

20.00 Uhr: Hammer Eisbären – Icefighters Leipzig

20.00 Uhr: Herner EV – Hannover Scorpions

20.15 Uhr: Tilburg Trappers – Saale Bulls Halle

20.30 Uhr: Herforder EV – Rostock Piranhs

Sonntag, 21. September

16.00 Uhr: Black Dragons Erfurt – Hammer Eisbären

18.00 Uhr: Icefighters Leipzig – Tilburg Trappers

19.00 Uhr: Hannover Indians – Herner EV

19.00 Uhr: Hannover Scorpions – Herforder EV

19.00 Uhr: Rostock Piranhas – Füchse Duisburg

Oberliga Süd:

Donnerstag, 18. September

20.00 Uhr: Memminger Indians – Erding Gladiators

Freitag, 19. September

19.30 Uhr: EC Peiting – Stuttgart Rebels

19.30 Uhr: EV Füssen – Selber Wölfe

19.30 Uhr: Passau Black Hawks – Heilbronner Falken

19.30 Uhr: Tölzer Löwen – Bayreuth Tigers

20.00 Uhr: Deggendorfer SC – Höchstadter EC

20.00 Uhr: SC Riessersee – EV Lindau Islanders

Sonntag, 21. September

17.30 Uhr: Stuttgart Rebels – Memminger Indians

18.00 Uhr: Erding Gladiators – Höchstadter EC

18.00 Uhr: EV Lindau Islanders – EC Peiting

18.00 Uhr: Bayreuth Tigers – EV Füssen

18.00 Uhr: Passau Black Hawks – Tölzer Löwen

18.30 Uhr: Heilbronner Falken – SC Riessersee

18.30 Uhr: Selber Wölfe – Deggendorfer SC