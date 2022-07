Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die EG Diez-Limburg meldet eine Vertragsverlängerung. David Lademann spielt auch künftig für den Oberligisten.

„Die Rockets sind mittlerweile meine sportliche Heimat geworden und einfach eine emotionale Angelegenheit“, antwortet David Lademann auf die Frage, warum er mit den Rockets in eine weitere gemeinsame Saison geht.

Lademann bleibt also ein weiteres Jahr bei der EGDL. Für den 23-Jährigen ist die kommende Saison bereits die vierte Saison bei den Rockets. Viele erwarteten nach der abgelaufenen Saison, dass Lademann dem Profisport den Rücken kehrt. „Der Entschluss das Kapitel Oberliga endgültig abzuschließen, stand während der letzten Saison fest. Willi und ich blieben während der Sommerpause allerdings weiterhin in regem Austausch und so hat er mir verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie trotz der immer höheren universitären Belastung weiterhin Oberliga in Limburg machbar wäre. Am Ende konnten wir einen Weg finden, der für beide Seiten Sinn macht und ich bin mehr als glücklich, weiterhin ein Teil der Rockets zu sein“, erklärt Lademann wie es zu einem weiteren Engagement am Heckenweg kam.

Nicht nur David ist darüber glücklich, sondern auch der Sportliche Leiter Arno Lörsch: „Wenn wir im Team der EGDL über Dinge wie Charakter, Wille und Einstellung sprechen, dann sind diese Begriffe unweigerlich mit einem Spieler verbunden, David Lademann. Ladi hat sich in den letzten Jahren in Diez nicht nur stetig weiterentwickelt, sondern durch sein besonderes Engagement auf, aber auch abseits des Eises zu einem Spieler und Typen entwickelt, den man in seiner Mannschaft haben will. Zuverlässigkeit und Kampfgeist sind seine stärksten Waffen auf dem Eis, abseits des Eises ist er ein wertvoller Gesprächspartner, der in Sachen Eishockey in Diez auch über den Tellerrand schaut und immer wieder versucht, positive Impulse in den Verein zu bringen. Nach der Ankündigung, dass er möglicherweise aufhört, ist die Freude umso größer, dass er auch zukünftig mit der Nummer 23 für die Rockets aufläuft.“