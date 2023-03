Lesedauer: ca. 1 Minute

​Was für eine Überraschung, mag der ein oder andere denken. Nach glänzenden Leistungen in dieser Saison und den überragenden Playoffs im Vorjahr befürchteten nicht wenige, dass David Miserotti-Böttcher, Torhüter der Hannover Indians, den Abwerbeversuchen anderer Clubs erliegen könnte.

Doch der 21-Jährige setzt auf Konstanz, will mit den Indians weiterarbeiten und dem Ziel Aufstiegsfinale näher kommen, von dem er und das Team im letzten Jahr nur 10 Minuten entfernt waren. Der in Vipiteno/Italien geborene Torhüter unterzeichnete einen weiteren Jahresvertrag am Pferdeturm und wird damit in seine dritte Saison in blau-weiß-rot gehen.



Miserotti absolvierte in dieser Saison bisher 37 Partien und erreichte einen Gegentorschnitt von 2,58 mit einer Fang-Quote von 89,5 Prozent.

Indians-Coach Björn Naujokat zur Verlängerung seines Torhüters: „David gehört mit Sicherheit zu den Top-5-Goalies der gesamten Oberliga. Dass er trotz seines jungen Alters bereits nervenstark und abgeklärt ist, hat er mehrfach unter Beweis gestellt, nicht nur in den nervenzehrenden Verlängerungen der letzten Play-Offs. Für uns war diese Verlängerung extrem wichtig und ist abermals ein Zeichen dafür, dass wir das von vielen Seiten geforderte Vertrauen in junge Spieler bei uns auch wirklich leben. Ich bin zudem sehr froh, dass David sich entschieden hat, bei uns eine tragende Rolle zu spielen, als den Avancen einer höheren Liga zu erliegen. Das zeigt, dass er seine Karriere sehr genau plant und weiß, was ihn weiterbringt.“