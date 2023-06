Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die EC Hannover Indians haben die zweite Importposition im Kader 2023/24 mit einem kanadischen Center besetzt: Vom slowakischen Erstligisten HC Presov wechselt der 26-jährige Kanadier Dante Salituro an den Pferdeturm.

Salituro ist in Ontario geboren und machte zunächst im Team der Ottawa 67‘s auf sich aufmerksam, erhielt sogar drei Weltmeisterschaftseinsätze in der kanadischen U17-Nationalmannschaft. Fünf Jahre spielte er in der Ontario Hockey League, die als eine der besten Nachwuchsligen der Welt gilt. Von dort gelang ihm der Sprung in die AHL und ECHL. Salituro spielte in den vergangenen Jahren ausschließlich in den ersten Ligen in Norwegen, Frankreich und der Slowakei.



Indians-Coach Björn Naujokat zur Verpflichtung von Dante Salituro: „Dante ist der Center, den wir gesucht haben. Er ist sehr schnell, spielstark, torgefährlich und bringt eine außergewöhnliche Qualität mit. Wir sind sehr zufrieden, dass wir ihn die Oberliga holen konnten.“

Ein weiterer Neuzugang ist der Landshuter Luca Trinkberger. Der 25-Jährige wechselt vom DEL2-Club EHC Freiburg zu den Hannover Indians, ist schon jetzt ganz begeistert von seinem neuen Spielort: „Ich kann es kaum abwarten, die Fans, von denen man bis nach Freiburg gehört hat, endlich kennenzulernen. Zwar bin ich von der DEL2 in die Oberliga gegangen, aber ich sehe das nicht als Rückschritt, sondern eher als Karrieresprung, weil man dort viel stärker eingebunden ist als in der DEL2.“

Der dreifache Junioren-Nationalspieler sammelte seine ersten Oberligaerfahrungen in Landshut, wechselte dann nach Regensburg, zwischendurch sogar mal in die viertklassige Bayernliga nach Dorfen und schließlich nach Freiburg, wo er in drei Jahren 94 Einsätze hatte.