Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Daniel Schröpfer wechselt ein spannendes Nachwuchstalent aus der Oberliga Süd in den hohen Norden. Der 21-Jährige absolvierte trotz seines jungen Alters bereits 74 Oberliga-Partien für den Deggendorfer SC und die Blue Devils Weiden.

In Rostock soll der gebürtige Landshuter vor allem Dynamik auf das Eis bringen. Der Rechtsschütze gilt als extrem lauffreudig und kampfstark. Piranhas-Stürmer Kilian Steinmann, der mit Schröpfer bereits auf dem Eis stand und kürzlich ein Inline-Hockey-Camp absolvierte, sagt: „Er kann bei uns in Rostock definitiv überraschen. Daniel bringt sehr viel Energie aufs Eis und ist stark in der Puckeroberung.“

Vorstand Tobias Mundt ergänzt: „Daniel passt perfekt in unser Profil: Er ist jung, hat sein Können in der starken Oberliga Süd bereits mehfach angedeutet. Auch bringt er charakterlich alles mit, was wir sehen wollen. Und Eishockey kann er definitiv spielen.“