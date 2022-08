Lesedauer: ca. 1 Minute

​Daniel Bartuli bleibt auch in der anstehenden Saison beim Herforder EV und ist somit der achte Verteidiger in der Defensive der Ice Dragons. Der 22-Jährige geht inzwischen in seine dritte Spielzeit bei den Ostwestfalen, nachdem er 2020 von der U20 der Düsseldorfer EG gekommen war.

Die Nummer 28 des HEV hat wahrlich eine komplizierte Eiszeit hinter sich und wurde immer wieder zurückgeworfen. Doch egal, ob massive Erkrankungen oder hartnäckige Verletzungen, Daniel Bartuli arbeitete sich in den Oberligakader der Ice Dragons zurück und zeigte in den Partien, in denen eine ausreichende Eiszeit möglich war, gute und solide Leistungen, in denen er insgesamt zwei Scorerpunkte beisteuerte. „Daniel bekommt die Chance, sich nochmal zu beweisen, sich bei einem hohen Fitnesslevel über die gesamte Saison zu entwickeln und zu zeigen, dass er nachhaltig in die Oberliga gehört, wovon wir aus Vereinssicht überzeugt sind“, so der Stellvertretende Vorsitzende Sportliche Leitung Sven Johannhardt zur Vertragsverlängerung mit dem Defensivmann.

Auch Justin Unger wird weiterhin für den HEV spielen und geht somit in seine dritte Oberligasaison. Der 23-jährige Stürmer verlängert seinen Vertrag und zählt weiterhin zum Kader der Ice Dragons.

35 Mal lief Justin Unger in der vergangenen Eiszeit für sein Team auf, sammelte insgesamt mehr Spielminuten als noch ein Jahr zuvor und traf immerhin selbst 4 Mal und gab noch 4 weitere Torvorlagen. Sämtliche Spiele im Seniorenbereich bestritt der Mann mit der Rückennummer 17 für den HEV, für den er auch im Nachwuchsbereich bereits aktiv war. 2019 kehrte er nach drei Jahren von der U20 der Eisbären Juniors Berlin nach Ostwestfalen zurück und bringt somit eine gewisse DNA mit, die man in der Eishalle „Im Kleinen Felde“ schätzt.