​Die Crocodiles Hamburg haben noch einmal nachgerüstet. Mit Harrison Reed wurde ein erfahrener Stürmer verpflichtet, der in Deutschland bereits in der DEL und der DEL2 unter Vertrag stand. Zuletzt spielte der 33-Jährige in Budapest für den Ujpesti Torna Egylet in der ungarischen ersten Liga. Durch die Pandemie hat sich der Kanadier in dieser Saison erst jetzt einem Verein angeschlossen.

„Ich bin glücklich, dass ich nun in Hamburg angekommen bin und Teil der Crocodiles werde. Es sind außergewöhnliche Zeiten. Ich bin dankbar, dass ich gesund und coronafrei bin. Neben meinen offensiven Fähigkeiten möchte ich Tiefe, Führungsqualität und Erfahrung in den Club einbringen. Ich freue mich auf das erste Spiel mit dem neuen Team“, sagt Reed.

Der als Außenstürmer und Center ausgebildete Spieler kommt unter anderem in der AHL auf 212 Spiele (11 Tore, 16 Vorlagen), in der DEL auf 50 Spiele (12 Tore, 13 Vorlagen) und in der DEL2 auf 202 Spiele (100 Tore, 156 Vorlagen). In der Saison 2013/14 stellte der Angreifer bei den Eispiraten Crimmitschau mit 117 Scorerpunkten aus 71 Partien einen Vereinsrekord auf, wurde bester DEL2-Stürmer der Saison und Topscorer der Liga.

„Mit Harrison konnten wir einen Volltreffer landen. Wir haben lange nach einem passenden Kontingentspieler gesucht und mit ihm einen erfahrenen Topstürmer gefunden. Seine ehemaligen Teams sprechen nur in den höchsten Tönen von seinen spielerischen und menschlichen Qualitäten“, so Geschäftsführer Sven Gösch.

Bereits am Freitag wird Harrison Reed für die Crocodiles gegen die Herforder Ice Dragons auflaufen. Der Stürmer trägt die Rückennummer 83.